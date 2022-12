La madre del fallecido Carlos Marín, de Il Divo, le homenajea con un libro biográfico: “No me hago a la idea de que mi hijo ya no está conmigo”

El pasado 19 de este mes se cumplía el primer aniversario de la muerte de Carlos Marín, el integrante español de Il Divo, y su madre, Magdalena Menchero, le rinde un sentido homenaje publicando el libro biográfico “Mi hijo”.

El cantante falleció a los 53 años en un hospital de Manchester a causa de complicaciones tras contraer el coronavirus. “Este año sin Carlos ha sido bastante malo, porque no me hago todavía a la idea de que ya no está conmigo. No lo asimilo. Hoy mismo me he puesto a llorar recordándole. Eso que dicen de que el tiempo lo cura todo, en mi caso no.”

- ¿Cómo era Carlos en la intimidad?

- Simpático, muy cariñoso, buenísimo, se preocupaba más de los demás que de sí mismo. Inmejorable. Un hijo fabuloso y un hombre al que quería todo el mundo. Estábamos muy unidos, se preocupaba muchísimo por mi, era hijo, amigo, confidente… un ser extraordinario.

Le viene a la mente el momento en el que le comunicaron su muerte: “yo me quería morir también, fue horroroso, me queda el remordimiento de que no estaba a su lado, pero es que Carlos nos dijo que para Nochebuena estaría dado de alta. Pero todo se complicó y falleció. Mi hija estaba a su lado agarrada a su mano… si en aquel momento no hubiera estado a mi lado mi nieta, no sé qué habría hecho. Ha pasado un año y no consigo superarlo, de momento, es imposible”.

Carlos Marín y Geraldine Larrosa Innocence FOTO: Daniel Gonzalez GTRES

- Es una pena su enfrentamiento con su ex nuera, Geraldine Larrosa, por temas testamentarios.

- Mi hijo estaría arrepentido de haber hecho ese testamento. Yo no quiero la casa que le dejó a Geraldine, pero ella es la que tiene que hacerse cargo de pagar la hipoteca. Es que pretende quedarse el inmueble y que nosotros la paguemos, y no es justo. Son trescientos mil euros de hipoteca, y yo no puedo asumirla. Ella vive allí y lleva un año sin pagar la hipoteca, se le están acumulando las deudas, al final se la van a quitar. El tema está en manos de los abogados y no sé nada más. Me llevaba muy bien con Geraldine cuando estaba con mi hijo, pero… Carlos, tiempo después de que se divorciaron, le dijo que se quería casar con ella de nuevo, pero obtuvo una respuesta negativa. Es más, su ex mujer tuvo una hija con un bailarín, y Carlos la quiso como si fuera suya.

- Se llegó a decir que tu hijo os dejó dos millones de euros.

- Eso es mentira. Por culpa de la pandemia, Carlos no estaba bien de dinero. Tuve que hipotecar mi casa para ayudarle. Porque él no tenia trabajo.

- ¿Cómo queda reflejada Geraldine en el libro?

- Se le dedican muy pocas páginas, se explica su relación y nada más. Es suficiente.

- Ella afirma que le dio trabajo a Carlos.

- No es cierto, fue al contrario.

Los recuerdos “me impiden disfrutar de las fiestas navideñas, no son las mismas desde que falta mi hijo, el hueco que ha dejado es imposible de llenar. Carlos era mi vida”.