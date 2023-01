Alejandra Rubio confirma su ruptura con Carlos Agüera

Visiblemente afectada, Alejandra Rubio ha confirmado en el progra “Fiesta” que ha roto con su novio, Carlos Agüera. Después de semanas de especulaciones, la colaboradora de Mediaset lo ha anunciado aunque sin dar demasiados detalles sobre la ruptura. Simplemente ha señalado que ha sido una decisión “de mutuo acuerdo” y “muy meditada” por parte de ambos.

“Me resulta difícil hablar de esto porque nos queremos mucho. He sido muy feliz con él, me llevo genial con su familia, igual que él con la mía, pero estas cosas pasan”, comenzaba. “No ha pasado nada malo entre nosotros, pero yo soy de una ciudad, él de otra, pertenezco a un mundo que a él no le gusta nada...”. Él no vivía en Madrid y se vino, y adaptarse a una nueva vida es complicado”, explicó a Emma garcía tratando de contener las lágrimas.

La pareja llevaba año y medio de relación y convivían juntos, pero como ha confesado la nieta de María Teresa Campos la distancia de su tierra ha sido uno de los motivos que ha desencadenado la ruptura.

.”Nunca se sabe porque la vida da muchas vueltas, nos llevamos genial y nos queremos muchísimo los dos” , ha señalado sobre las posibilidades de una reconciliación. “En Navidad seguíamos juntos, dije la verdad, él se fue a pasar la Navidad con su familia y yo me quedé con la mía, quería estar aquí en Madrid con mi abuela, pasar esos días con ella”, ha querido aclarar Alejandra, dando a entender que el fin de su relación ha sido reciente.