Alejandra Rubio: “Yo no voy de periodista, y si ahora escribo es porque alguien me ha visto y le he gustado”

Alejandra Rubio ha reaparecido este jueves en la ‘rentrée’ de la discoteca madrileña en la que ejerce de relaciones públicas, ‘Caro Club’. Allí, la joven colaboradora de televisión ha hablado en exclusiva con ‘La Razón’ sobre toda la actualidad que le rodea, más concretamente a raíz de su controvertido fichaje por el periódico ‘ABC’.

Alejandra Rubio FOTO: Jesus Briones GTRES

- ¿Es difícil trabajar en el mundo de la noche?

Sí, básicamente por los horarios, porque es un horario distinto y te cambia mucho el modo de vida.

- ¿Cómo lleva el tema de la interpretación?

Pues empiezo las clases de mi segundo año la semana que viene y estoy muy feliz, la verdad

- Dejó la carrera de Derecho, ¿no?

Sí, hace mucho. Tengo la intención de retomarlo algún día pero es que ahora mismo no me da la vida (risas)

- ¿Vuelve a Telecinco al programa de Emma García? ¿Y a ‘Sálvame’?

Todavía no lo sé al 100% lo del programa. A ‘Sálvame’ no. Yo ahora mismo estoy centrada en mis estudios y por ahora nada

- Comienza nueva etapa en el periódico ‘ABC’... ¿Le ha dado algún consejo su abuela María Teresa?

Ella lo ha leído y le ha encantado. Me ha dicho que siga así y que si necesito algo que le pida ayuda, y por supuesto que así lo haré

- ¿Cómo está llevando las críticas que ha generado su incorporación a este periódico?

Yo no voy de periodista en ningún momento. Yo soy quien soy y si estoy escribiendo ahí es porque alguien me ha visto y le he gustado mi trabajo. Soy una persona que siempre me he interesado por la lectura, he escrito muchas cosas y esta es una faceta mía desde que soy pequeña

- Eso es algo que muchos desconocen e inevitablemente encasillan como ‘nieta de’ o ‘hija de’

Claro, si es que yo no tengo la carrera de Periodismo, pero hay un montón de gente que escribe en el periódico que tampoco son periodistas. Yo aporto lo que puedo aportar y espero que a la gente le guste. Son entrevistas semanales a jóvenes talentos de la música, de la moda, actores...

- Muchos se preguntan si realmente lo hace usted o se lo dan hecho

Es trabajo mío cien por cien. Como no lo había hecho nunca pues al principio me he tenido que acostumbrar a grabar, a escribir, a poner esto de una forma o de otra... Al principio he echado muchas cosas porque era algo que no había hecho antes

- ¿Ha sufrido Alejandra Rubio?

Claro que sufro. La gente se piensa y dice que estoy aquí por mi abuela o por mi madre. Es verdad que tengo un apellido y eso no lo puedo negar porque lo ve todo el mundo. No renuncio porque son mi familia y eso jamás lo podría hacer. Yo soy Alejandra Rubio, no tengo el apellido Campos. Yo quiero tener mi camino y al final me está costando mucho porque por pertenecer a una familia conocida se me ponen muchas trabas

- Oye, ¿cómo da tiempo a compaginar tanto ajetreo con la vida personal?

Hay huequitos para todo, y por ahora lo compagino bien. Igual dentro de un mes te digo que me estoy tirando de los pelos, pero por ahora bien

- Vemos que está muy feliz con su pareja, ¿para cuándo un paso más en la relación?

Me queréis casar y que tenga hijos, pero todavía queda (risas). Me gustaría en un futuro, pero no planeo. Lo que sea será