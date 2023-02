Tamara Falcó e Íñigo Onieva posponen su boda

Según ‘El programa de Ana Rosa’, Tamara Falcó e Íñigo Onieva no darán el ‘sí quiero’ el próximo 17 de junio y posponen su boda al 8 de julio. Desde el espacio de Mediaset, aseguran que el empresario ha sido el encargado de confirmar la noticia en su grupo de amigos por Whatsapp y el motivo sería por pura logística.

Aunque aún no hay ningún detalle de la boda y los preparativos están siendo toda una incógnita, lo cierto es que parece ser que, finalmente, la boda se tendrá que retrasar unas semanas por logística. Ayer ya se pronunció Gustavo, el párroco de Aldea del Fresno, y aclaró que no se casarán en la capilla de ‘El Rincón’ por falta de espacio, ya que es muy pequeña para tantos invitados. “Sí, es un lugar sagrado, pero ya sé que es pequeño y que no lo van a hacer dentro. Si es que lo hiciesen ahí, Tamara me dijo que no caben más que 12 personas”, declaró el párroco.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva FOTO: Tamara Falcó Redes sociales

Tamara Falcó lo que sí tiene claro es que quiere dar el ‘sí quiero’ en ‘El Rincón’, palacio que heredó de su padre y donde el marqués de Griñón también pasó por el altar. Para ella, este lugar es muy especial y es el espacio perfecto para celebrar su boda de ensueño junto al amor de su vida, Íñigo Onieva. También sabemos que será una ceremonia religiosa, ya que ambos son muy creyentes, pero no será oficiada por el párroco de Aldea del Fresno, ya que él mismo lo confirmó ayer. “Ella me dijo que tenía un sacerdote amigo que yo no conozco pues yo simplemente delego”, confesó a la prensa ayer, arrojando luz a algunas de las incógnitas de la boda del año.

Lo cierto es que también se especula que la pareja se case en la Iglesia de Santa Bárbara en Madrid, pero aún no se ha confirmado ningún detalle sobre el gran día de Tamara Falcó. ¿Habrán cambiado la fecha del enlace matrimonial para casarse en este lugar? ¿Será ese el problema logístico que les ha surgido a la pareja?