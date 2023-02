Así fue la reacción de Carolina Molas sobre el supuesto embarazo de Tamara Falcó

Tamara Falcó no deja de ser noticia. El último “bombazo” su supuesto embarazo. La propia colaboradora ha aprovechado su participación en “El Hormiguero” de Pablo Motos para desmentir la noticia. Fue el programa de Sonsoles Ónega, “Y ahora Sonsoles”, el que lanzó la noticia basándose en las imágenes de un vídeo de la plataforma TikTok. Sin embargo, Diez Minutos hablaba con la representante de Tamara que y desmentía la noticia enseguida. “Claro que no está embarazada”.

”La noticia está en todas partes, dicen que estás embarazada...”, preguntaba Pablo Motos a la marquesa. “Lo ha dicho un tik toker, pero es mentira. No estoy embarazada. 100%”, explicaba la hija de Isabel Preysler. La marquesa tiene idea de formar una familia, pero paso por paso. La noticia causaba gran revuelo también en su entorno. Y especialmente curiosa ha sido la reacción de Carolina Molas, madre de Íñigo Onieva.

“Primero me enteré por un chat y esta mañana me lo ha preguntado mi suegra. Me ha dicho ‘¿hay algo que me deberías contar? Le he dicho que nada”, contaba entre risas con sus compañeros de “El Hormiguero”.