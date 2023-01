Tamara Falcó desvela la sorprendente reacción de Isabel Preysler al ver a Íñigo Onieva en su casa

Tamara Falcó se encuentra pletórica desde que decidió hacer caso a su corazón y dar una segunda oportunidad a Íñigo Onieva, su gran amor. Una reconciliación que la pareja ha sellado con una romántica escapada de cuatro días al Polo Norte, gritando al mundo el amor que sienten el uno por el otro a través de unas idílicas imágenes publicadas en sus respectivas redes sociales.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva FOTO: Tamara Falcó Instagram

Mientras la marquesa de Griñón ha presumido de su felicidad con un carrusel de fotografías que resumían estas vacaciones tan especiales para ambos- en las que les podemos ver brindando, posando ante un precioso paisaje nevado o besándose apasionadamente- el empresario ha ido más allá y, a corazón abierto, ha declarado su amor por Tamara con un extenso mensaje en el que ha hablado, como nunca, sobre sus sentimientos por la hija de Isabel Preysler: “Eres un ángel que Dios ha puesto en mi camino, que saca lo mejor de mi y me hace querer ser mejor persona en lo personal, profesional y espiritual. Ha sido un aprendizaje donde me doy cuenta que no hay nada que se puede anteponer a ti... Mi absoluta prioridad eres tú, tu felicidad y nuestro proyecto conjunto de pareja y de familia. Mi único objetivo es hacerte feliz cada segundo de tu vida, o mejor dicho, cada ‘nano segundo’. Lucharé por recompensar el sufrimiento que te he provocado con una vida llena de felicidad y amor. Te quiero mi amor” ha confesado.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva FOTO: Tamara Falcó Redes sociales

Ya concluidas sus vacaciones, esta misma mañana Onieva ha sido visto saliendo de su piso de soltero en el centro de Madrid sin querer pronunciarse sobre su precioso mensaje; y minutos después veíamos a Tamara abandonando al volante de su coche la casa de Isabel Preysler, donde sigue instalada mientras ultima los detalles para mudarse al ático de lujo que adquirió en 2020 y en el que pronto comenzará una nueva vida al lado de su pareja.

Hace tan solo unos minutos, Tamara ha estado presente en ‘El Hormiguero’, donde colabora desde el pasado año. Como no podía ser de otra manera, Pablo Motos respecto ha querido preguntarle por todo lo relacionado con su reconciliación con Íñigo Onieva.

Tamara Falcó y Pablo Motos en 'El Hormiguero' FOTO: Gtres

“Tamara, creo que tenemos que hablar”, comienza diciendo el presentador. “Has vuelto con Íñigo, felicidades... ¿Estás feliz? dice. “Estoy muy feliz, Pablo”, contesta de forma prudente. “Decidimos enterrar el hacha de guerra la semana de Navidad. El día 24 le propuse ir a misa de gallo juntos y me dijo que tenía lío pero que lo iba a intentar. Vino a casa, a casa de mi madre, y ella no lo sabía, aunque se había ido a dormir”, comienza diciendo entre risas. “Nos fuimos a misa, con la mala suerte de que estaba la amiga del dueño de la revista ‘¡HOLA!’ y nos vio. A raíz de eso nos volvimos a escribir porque le di mi teléfono... Fue muy bonito porque nos empezamos a mensajear y el día 31 yo ya me dije a mí misma que quería empezar el año bien y me pasé toda la tarde fatal escribiendo una lista sobre las mil formas de amar”, dice.

Todo cambió precisamente ese día, cuando Tamara, justo un minuto antes de finalizar el año le pregunta si va a ir a visitarla después de las uvas: “Cogió su moto y se vino a verme”, y a raíz de ahí ya se confirmó. “Hicimos las paces, y como nos queríamos quitar de todo este ruido mediático, nos fuimos al Polo Norte”.

Respecto a su relación, Tamara lo tiene claro: “Yo aquí tenía dos opciones, o quedarme con la duda, o arriesgarme y saber qué es lo que pasa... Si Dios quiere nos casaremos”.