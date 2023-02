El sacerdote de Aldea del Fresno desvela que Tamara Falcó e Íñigo Onieva no se casarán en la capilla de 'El Rincón' tal y como tenían planeado

Cada día que pasa es un día menos para la gran boda del año. Tamara Falcó e Íñigo Onieva darán el 17 de junio el ‘sí quiero’ y, por fin, serán marido y mujer. La marquesa de Griñón cumplirá su sueño de pasar por el altar junto al que considera el amor de su vida después de unos meses complicados en los que la boda ha peligrado por la infidelidad del empresario a la hija de Isabel Preysler. Pero Tamara Falcó, después del arrepentimiento de Onieva, ha decidido darle una segunda oportunidad y perdonarle. Tras la sonada reconciliación, ambos anunciaron que la boda seguía adelante y se celebrará en ‘El Rincón’, tal y como tenían previsto, un lugar muy emblemático para la socialité, a pesar de que lo ha puesto en venta esta semana por 7 millones de euros.

Aún se desconocen prácticamente todos los detalles de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva pero lo que sí sabemos con firmeza es que la ceremonia será por la Iglesia, ya que ambos y, en concreto, la marquesa de Griñón, es muy religiosa. Pero lo que sí sigue siendo para todo el mundo una incógnita es el lugar de la ceremonia, ya que la pareja visitó hace unos días una iglesia muy próxima a ‘El Rincón’ y se reunieron con el párroco de Aldea del Fresno.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva FOTO: Sergio R Moreno GTRES

Gustavo, el párroco, ha concedido unas declaraciones sobre la conversación que mantuvo con la pareja y ha arrojado luz a la incógnita, asegurando que la capilla de su palacio le queda pequeña para celebración con tantos invitados. “Sí, es un lugar sagrado, pero ya sé que es pequeño y que no lo van a hacer dentro. Si es que lo hiciesen ahí, Tamara me dijo que no caben más que 12 personas”, ha comentado a la prensa.

Por el momento, se ha especulado que Tamara Falcó e Íñigo Onieva podrían casarse en la Iglesia de Santa Bárbara en Madrid, ya que, si quisieran hacerlo en las instalaciones de El Rincón, tendrían que pedir permiso, tal y como ha desvelado Gustavo, el párroco de Aldea del Fresno: “Si ella o cualquier persona se quiere casar en un lugar distinto a la parroquia, tiene que hacer los trámites en su parroquia, lo que se llama expediente matrimonial. Si el obispado considera que es justo que lo hagan pues si se les da el permiso”.

El párroco también ha admitido que él no será el encargado de casarlos. “Ella me dijo que tenía un sacerdote amigo que yo no conozco pues yo simplemente delego”, ha confesado. Aún así, Gustavo descarta que la ceremonia se lleve a cabo en la capilla de ‘El Rincón’, aunque no si la pareja ha iniciado ya los trámites para dar el ‘sí quiero’ en otro sitio que no sea una parroquia. “No sé si hicieron los trámites o no, eso se queda en su intimidad”. ¿Cuál habrá sido, finalmente, el lugar elegido para dar el paso más importante de sus vidas?