Isabel Pantoja sigue “renegando” de su futuro yerno, Asraf Beno, y no acudirá a su boda con su hija Isa

Rencorosa y sin la menor intención de reconciliarse con su futuro yerno. Isabel Pantoja, a no ser que cambien las tornas, no acudirá a la boda de su hija Isa con el hispano marroquí Asraf Beno.

Los desafueros de antaño, las frases de Asraf contra la artista, no encuentran perdón. Chabelita, y que nos perdone por llamarla así, porque no le gusta el nombrecito de marras, ha intentado por activa y por pasiva que su madre y su novio tengan un encuentro para aclarar posturas. Deseo vano y sin respuesta desde “Cantora”.

Isabel Pantoja FOTO: Sergio R Moreno GTRES

Por eso las dos se ven tan poco. Isa quiere ir a la finca con su hijo Alberto y con su pareja, pero Beno tiene las puertas cerradas de la propiedad. Nadie quiere verle por allí. Ni la folclórica ni su hermano y mano derecha Agustín. Le han puesto la cruz, es persona non grata.

El rechazo manifiesto no facilita una relación fluida de la colaboradora televisiva y su mediática mamá. De hecho, Isa no se presentó en Madrid este fin de semana para despedirse de la Pantoja antes de que esta iniciara su gira norteamericana.

Al final, la reina de “Cantora” se marcha sin dar un simple abrazo a su niña y sin ver a su nieto. Albertito no entiende que su abuela no le eche en cuenta, porque el chaval la quiere mucho y apenas la ve desde hace años. En la mente del crío no hay lugar para desencuentros, sino todo lo contrario.