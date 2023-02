Isabel Pantoja, refugiada en Madrid antes de empezar su gira por EEUU

Siete años después de su último viaje a Estados Unidos, por fin Isabel Pantoja comienza en Miami el 10 de febrero la tan esperada gira que tuvo que retrasar en varias ocasiones. «Nunca hubo cancelación de los conciertos. Primero fueron temas relacionados con la pandemia y después burocráticos. Se llegó a decir que el problema era que no había vendido el suficiente aforo y que le rescindieron los contratos. Nada de eso fue cierto. Hay lugares como Miami en los que repite», aseguraba su manager Eduardo Gervós.

Este promotor musical que fue representante de Camilo Sesto es el organizador de la nueva vida laboral de Isabel Pantoja que comienza en Estados Unidos. Ha conseguido que por fin la artista se plantee su carrera de una manera profesional. Después de Miami seguirá Nueva York el 17 de febrero, Los Angeles el 19 y Puerto Rico el 26. La visa de trabajo tiene una duración de noventa días y seguramente una vez que finalice la gira permanecerá un tiempo seguramente en Miami donde tiene amigos que le son fieles. Isabel Pantoja no tiene previsto dar ruedas de prensa multitudinarias antes de cada concierto. Por ahora y por decisión propia solo tiene cerrada una entrevista y alguna otra con televisiones locales de habla hispana. No quiere complicaciones con preguntas que nada tienen que ver con la gira y que puedan ensombrecer sus conciertos.

Isabel entierra el hacha

Y por supuesto evita estar al tanto de los últimos comentarios que ha hecho su hijo Kiko muy dado a utilizar el nombre de su madre para promocionarse. Después de las barbaridades que dijo en «La herencia envenenada», de no facilitar su visita en el hospital tras sufrir el ictus y tampoco abrir las puertas de su casa, Isabel Pantoja quiere vivir su gira con tranquilidad. Nada de movidas mediáticas de las que su hijo es un especialista. Arremetió contra ella, contra su prima Anabel. A la hermana Chabelita también le hizo un traje con comentarios despreciables. Y llegó incluso a desvelar intimidades de su tío Agustín, que podría haberle demandado; no lo hizo.

Isabel Pantoja FOTO: Francisco Guerra Europa Press

En este viaje del reencuentro con sus admiradores solo la acompañan personas de su total confianza. No ha sabido rodearse de gente leal y durante demasiado tiempo tuvo palmeros que le reían las gracias. Todo ese circuito que aparentemente la artista creía saber manejar ya no forma parte de su vida. Unos porque prefirieron salir del engranaje endogámico que marcaba Pantoja y otros porque ya no podían rentabilizar esa relación. «Isabel no ha sabido cuidar a los que la han querido y ha dado cancha a personas que no lo merecían incluido su hijo Kiko. Irene (la nuera) tampoco ha facilitado las cosas aunque es natural que apoye a su marido», cuentan desde dentro.

Cristina, la amiga fiel

Una vez que falleció su madre y vivió su duelo encerrada en Cantora ha vuelto a compartir sus ilusiones con su grupo de incondicionales. Una de ellas es Cristina que vive en Madrid y es donde se ha alojado Isabel Pantoja estos últimos días antes de comenzar su gira. Su domicilio se ha convertido en su cuartel general. Ha tenido prueba de vestuario (que por cierto se paga ella), de zapatos que sigue confiando en el diseño de media luna de la firma Fanjul, y cerrar trámites y asuntos pendientes. Quiere que sea espectacular y lleva cerca de quince trajes nuevos para estar radiante.

Cristina es de las pocas amistades que siempre ha tenido independencia económica y nunca ha necesitado acoplarse a la cantante. En momentos complicados ha sido ella la que estaba pendiente de solucionar cuestiones crematísticas. No tiene vinculación artística y siempre ha mantenido un perfil bajo. En el núcleo familiar de Isabel Pantoja la conocen por el apodo cariñoso de «la Piloto», ya que estuvo casada con un comandante de Iberia del que enviudó hace unos años. En la gira americana la acompañan un grupo de fieles. Aparte de Agustín y Anabel Pantoja y el promotor Gervos viajan con ellas Celeste Rodríguez, que fue presidenta de su club de fans y una mujer muy importante en su vida por su fidelidad, su peluquero y su maquillador que como buenos profesionales cumplen con su trabajo sin necesidad de traicionar a la jefa. Como anécdota señalar que en Nueva York Isabel Pantoja tendrá un anfitrión de lujo. El cocinero José Andrés será quien le prepare el catering y por supuesto con mesa reservada en su restaurante los días que pase en la Gran Manzana. Puede ser el comienzo de una nueva vida.