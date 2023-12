Los 51 de Fabiola Martínez: así ha sido su fiesta de cumpleaños ante la inminente llegada del bebé de Gabriela Guillén

Fabiola Martínez está de celebración. La televisiva cumple hoy 51 años en medio del huracán mediático. En 3 días, Gabriela Guillén sale de cuentas y todos los ojos están puestos en el nacimiento del hijo de la modelo y en Bertín Osborne. Aunque ninguno de los dos quiere saber nada del uno y del otro, conforme se acerca la fecha del parto de la joven aumenta la expectación sobre el asunto.

En mitad de todo este revuelo mediático, Fabiola Martínez ha soplado las velas junto a sus familiares y allegados. La televisiva ha organizado una fiesta en petit comité y ha disfrutado de una velada muy agradable en compañía de los suyos. Muy sentimental, la ex de Bertín ha compartido un vídeo de su celebración junto a un emotivo texto en Instagram.

"Un año más de vida, de amor, de amigos, de experiencias, de sorpresas, de aprendizaje de tantas y tantas cosas por las que debo estar agradecida... Así que ¿mi deseo? Si lo digo no se cumple.. pero si se cumple os prometo que lo digo. Cuando me miro en el espejo siempre me digo "tú puedes" y llevo 51 años forjándome, esculpiendo mi Consciencia para cada día ser un poquito mejor para mi y para los que me rodean. Qué mejor regalo...", ha escrito Fabiola, haciendo un repaso del año tan intenso que ha vivido.

Fabiola Martínez soplando las velas durante su cumpleaños Instagram

Y es que la venezolana ha sido otra de los protagonistas de la crónica social de nuestro país por las continuas informaciones sobre Bertín Osborne y su currículum sentimental. Aunque llevan separados un tiempo, Fabiola no ha podido evitar convertirse en la tercera en discordia de las historias de su ex y le ha salpicado todo lo que han dicho del padre de sus hijos.

Alejada del foco mediático tras el revuelo que supuso el embarazo de Gabriela Guillén, la televisiva se ha refugiado en su familia y seres queridos más cercanos, como es el caso de Eugenia Osborne. El próximo 31 de octubre, su hijo Kike cumplirá 18 años y alcanzará la mayoría de edad. Casualmente, ese día sale de cuentas la modelo...¿Nacerá el pequeño el mismo día que el hijo mayor de Bertín?