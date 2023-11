Fabiola Martínez celebra el cumpleaños de su hijo Carlos en la más estricta intimidad con una velada familiar

Hoy es un día muy especial para Fabiola Martínez y Bertín Osborne. Carlos, el hijo pequeño del exmatrimonio, cumple 15 años y su madre no ha querido dejar pasar la oportunidad de organizarle una fiesta por su aniversario. Eso sí, en la más estricta intimidad. El hermano de Kike sopló ayer las velas junto a sus allegados más cercanos y la excolaboradora de televisión ha compartido un vídeo en su perfil de Instagram del momento en el que sopló las velas junto a siguiente frase: "Y así, casi sin darme cuenta, llegaron los 15... ¡Feliz cumpleaños mi vida!".

Además, por el aniversario de Carlos, Fabiola ha abierto su álbum de fotos más familiar para felicitarle a través de un post de Instagram. La exmujer de Bertín ha compartido con todos seguidores un vídeo con muchas fotografías de ambos a lo largo de los años. "Hoy hace 15 años que vi tu carita por primera vez... eres muy especial. Te quiero con todo mi corazón. Feliz cumpleaños", ha escrito la venezolana junto al clip audiovisual.

Story de Fabiola Martínez celebrando el cumpleaños de su hijo Carlos Instagram

Madre e hijo tienen una relación muy especial y siempre que pueden disfrutan de su tiempo libre juntos. En estos momentos en los que Fabiola Martínez está en el ojo del huracán mediático por el currículum sentimental de Bertín, la modelo se ha refugiado en sus hijos para superar este bache. Apartada de los focos, la venezolana está centrada en sus compromisos profesionales y en estar con los suyos. Eugenia Osborne, hija mayor del televisivo, ha sido una de las personas en las que más se ha apoyado la excolaboradora de "Y ahora Sonsoles" en estos últimos meses de polémicas.

Ajena a cualquier cuestión relacionada con su ex, Fabiola Martínez no va a dejar que nada ni nadie ensombrezca el cumpleaños de su pequeño del alma. De momento, Bertín no ha felicitado públicamente a través de sus redes a su hijo Carlos y se desconoce si tiene planes con el joven para festejar su 15 aniversario, aunque no sería de extrañar que el televisivo le haya preparado una gran sorpresa por su cumpleaños a su pequeño.