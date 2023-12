Gabriela Guillén afronta sin Bertín Osborne la recta final de su embarazo

Estás fiestas navideñas marcarán un antes y un después en la vida de Gabriela Guillén, que asume la recta final de su embarazo en solitario.

El cantante Bertín Osborne, padre del bebé, ha vivido el tiempo de gestación en la distancia, aunque fuentes cercanas aseguran que ha mandado a la gestante algunas cantidades de dinero. A Gaby, como la conocen sus íntimos, ya no le duele ese desinterés, está resignada ante tan dura situación. Hace unos días comentaba resolutiva que «me da igual lo que Bertín haga con su vida, yo estoy muy feliz esperando a mi bebé». La paraguaya no espera que el artista esté presente en el momento del parto, tampoco que haga declaraciones al respecto. Sin embargo, esta semana Osborne aseguraba a una revista del corazón que «hablará cuando todo pase». «Me da igual si quiere estar o no, pero le recuerdo que tenemos una personita importante en común», afirma la modelo.

Afortunadamente, no se encuentra sola en estos momentos. Parte de su familia ha venido desde Paraguay para ayudarle en todo lo que sea necesario. Además, cuenta con un incondicional grupo de amigas que han estado atentas a su embarazo. «Mi familia siempre está conmigo, esté donde esté, y agradezco este gesto tan necesario». A punto de dar a luz, confiesa que el embarazo «no me ha dado problemas. Ser madre es lo mejor que ha pasado en la vida».

Enfrentado a la prensa

Ajeno a las palabras de Gabriela Guillén, Bertín Osborne sigue haciendo su vida normal. Su última aparición pública fue en la fiesta navideña organizada en la localidad gaditana de Ubrique por su amigo José Luis López, conocido popularmente como «El turronero». Entonces obvió las preguntas de los reporteros, aunque no repitió el «enfrentamiento» con ellos, tal y como había sucedido días antes.

Una fuente cercana al artista recuerda que «él ya dijo en su momento que este hijo no es deseado, y que para él fue una sorpresa saber que se convertiría de nuevo en padre a los 69 años. Pero no dejará de ayudar a Gabriela cuando nazca el bebé. Que se quede tranquila porque no se le pasa por la cabeza desatender su compromiso como padre».

Pero en el aire quedan esas posibles pruebas de ADN que confirmen que ese hijo es suyo. Incluso las hijas mayores del presentador apoyan a su padre ante tal iniciativa. Guste o no, está en su derecho de someterse a ese examen. Pero Guillén reconocía hace una semana que «no me ha llegado ninguna solicitud sobre ese tema», y comentaba al periodista Macho Gay que «Bertín no se ha comportado como un caballero y al final la verdad saldrá a la luz». A la vista de las circunstancias, y si no cambian las tornas, la modelo ha decidido que el hijo que viene en camino lleve sus apellidos y no los del padre. Ella tiene un buen sueldo como fisioterapeuta en Madrid y ya ha dejado claro que «hay cosas más importantes que el dinero», dando a entender que si el padre de la criatura se desentiende de todo, ella se hará cargo de todos los gastos.

La espera de Bertín Osborne

Si la gestación ha sido complicada para Gabriela, para Bertín Osborne lo difícil ha sido mantenerse en silencio ante la insistencia de los reporteros o los comentarios en muchas tertulias televisivas. Reacio a hablar de su vida privada, hace solo unos días, el cantante y presentador, de 69 años, sorprendió con una declaración a la revista "Diez Minutos" anunciando que hablará «cuando todo esto pase». En el programa «Y ahora Sonsoles», de Antena 3, la periodista Paloma García-Pelayo añadió que es posible que Bertín se someta a una prueba genética de paternidad que confirme si es el padre. En cualquier caso, no parece que el cantante vaya a dar más explicaciones.