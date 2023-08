Los abdominales de Emma García a sus 50 años roban todas las miradas en redes

Emma García es dueña de un cuerpo de infarto y de unos abdominales de acero enviados por propios y extraños. Y como tal, cada verano nos regala con un posado en la playa para dejar constancia que sobre su anatomía parece no pasar los años y que el irremediable paso del tiempo le es totalmente ajeno, pues ella ni lo aprecia. Es la curiosa tradición que se ha marcado la presentadora de ‘Fiesta’ cuando llega el esperado momento de tomarse unas merecidas vacaciones, después de trabajar todos los fines de semana en las tardes de Telecinco.

Un momento de desconexión y relax que le sientan de maravilla, pues, aunque su sonrisa siempre es una de sus señas de identidad, cuando tiene la playa de telón de fondo parece que brilla y es más amplia si cabe. Pero con esta colección de fotos que Emma García ha compartido con sus seguidores no todos se han fijado en su sonrisa, sino que han centrado toda su atención en su privilegiado cuerpo. Una silueta que regresa a modo de esperado regalo veraniego, que no es fruto de una envidiable genética. Además, esconde una estudiada rutina de ejercicio y una alimentación equilibrada en la que mide todo lo que come, aunque siempre hay espacio para darse algún que otro caprichito.

Emma García se ha metido de lleno y con especial ilusión en sus planes de verano junto a su familia. Un destino estival del que aún no se conocen detalles, pues la guipuzcoana ha tenido la precaución de no revelar detalle alguno sobre el lugar en el que ha emplazado sus vacaciones, dejando al mar como protagonista segundario, sin precisar de cuál se trata o qué costas baña. Los protagonistas indiscutibles de este carrusel fotográfico son sus abdominales, quienes se han llevado la gran mayoría de los comentarios.

“¿Qué? ¿Cómo va el verano?”, se preguntaba Emma García sabiendo que iba a dar envidia a todos no solo con su cuerpo, sino por el idílico escenario en el que ha emplazado su descanso este verano. Un corto mensaje que ha acompañado de Hashtag para hacer más viral sus instantáneas en bikini, como son #Vive, #Baila, #YBesaLaVida, #Verano o #SeguimosEnLaRed, dejando claro que habrá nuevos capítulos en su perfil de Instagram para aquellos que no se quieren perder ni un detalle de su escapada veraniega con su familia.