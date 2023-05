Marta López, contra el programa "Fiesta": "Os debería dar vergüenza"

Marta López Álamo está indignada con el programa "Fiesta" y lo ha hecho saber. El espacio que presenta Emma García ha compartido unas imágenes de la influencer donde se observa su evolución física. La granadina se ha mostrado molesta y ha explicado el porqué.

La pareja de Kiko Matamoros ha sufrido durante su vida etapas de trastornos alimentarios, algo que ella nunca ha ocultado con el ánimo de visibilizar la enfermedad. Por eso ha explicado que algunas de las fotos exhibidas en "Fiesta" pertenecen a esa etapa en la que sufría anorexia. "Tenía anorexia y había cogido 20 kg en un mes. Esas fotos que usáis son de cuando tenía mi trastorno y luego de cuando estaba HINCHADA por un proceso de recuperación del TCA. Así que os debería dar vergüenza comparar con ese tipo de fotos. Así lo digo", ha indicado Marta López Álamo.

Por si no fuera poco, el programa ha repasado también los retoques estéticos a los que se ha sometido la modelo. "Ya lo he contado yo, pero por supuesto que no tienen en cuenta que la forma de la cara me cambia aparte de crecer, por haber tenido un problema muy grave, además del cuerpo", añadía al respecto.

Marta López ha terminado su mensaje destacando que "Por suerte soy otra persona. Feliz y sana".