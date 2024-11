El abogado Fernando Osuna lamenta "la lentitud de la Justicia" en el caso de Pinocho, presunto hermano de Anabel Pantoja

Ya han pasado varios meses desde que un juzgado de Sevilla admitió a trámite la demanda de paternidad de Luis Vicente Rico, conocido como “Pinocho”, que asegura ser hijo de Bernardo Pantoja, hermano de la conocida tonadillera y padre de Anabel Pantoja.

Comenzó su lucha tras el fallecimiento del sevillano en noviembre de 2022, y aunque parecía que estaba a un solo paso de conocer la verdad sobre su origen, el proceso se ha demorado más de lo razonablemente aceptable.

“Problemas dilatorios en el proceso de paternidad de Pinocho Pantoja, Luis Vicente Rico, presunto sobrino de Isabel Pantoja”, anuncia su abogado, Fernando Osuna, en un comunicado remitido a los medios.

El letrado expone que “el juzgado de Sevilla lleva más de siete meses con el caso” y lamenta que “Anabel Pantoja no ha recibido todavía la demanda”, una demanda que obliga a posponer la prueba de ADN a la que la influencer podría ser obligada a someterse, resolviendo así la pregunta de si Luis Vicente es su hermano y, por tanto, hijo de Bernardo.

Bernardo Pantoja y Pinocho Autor desconocido Mediaset

“El problema está en la lentitud de la Justicia”, recalca Osuna, que crítica la rapidez que sí muestra la Administración en otro tipo de procesos: “No se concibe que en la época actual Hacienda notifique en diez o quince días, lo más tardar, a un contribuyente, y un juzgado tarde más de siete meses”.

No entiende, además, la razón de la demora, puesto que “en las bases de datos judiciales aparecen los domicilios de la presunta hermana, tanto en Canarias como en Andalucía”, teniendo en cuenta que Anabel Pantoja se estableció en el archipiélago hace ya varios años.

Aun así, el proceso se ejecutará en un juzgado de Sevilla, tal y como la parte demandante, es decir, Luis Vicente “Pinocho”, ha decidido.

“Bernardo no tenía nada”

En contra de lo que muchos puedan pensar, Luis Vicente “Pinocho” asegura que su interés a la hora de que se descubra si es o no hijo de Bernardo Pantoja no tiene nada que ver con razones económicas. “No tenía nada”, dice del hombre que podría ser su padre, y añade: “Es por saber a ciencia cierta de dónde vengo y poco más. No lo hago por el apellido, porque a mí el apellido ni me va ni me viene”.

Luis Vicente Rico 'Pinocho' nos asegura que llegará "hasta el final" en su demanda contra Anabel Pantoja Europa Press

Por su parte, Anabel Pantoja siempre ha evitado pronunciarse en público sobre este asunto y no parece tener el menor interés en relacionarse con el que podría ser su hermano. Aun así, él le desea todo lo mejor en lo que a su embarazo respecta. “Le deseo toda la felicidad del mundo y le doy la enhorabuena. Le mando un abrazo muy fuerte”, dijo cuando se conoció que la influencer estaba encinta.