Pinocho, el presunto hermano de Anabel Pantoja, la felicita por su embarazo: "Le deseo toda la felicidad del mundo"

A Anabel Pantoja le espera un próximo enfrentamiento judicial con Luis Vicente Rico, conocido como Pinocho, que asegura ser hijo biológico del fallecido Bernardo Pantoja, padre de la colaboradora televisiva e influencer. Pero el total distanciamiento entre ambos -ella no quiere saber nada de este hombre- no significa que Pinocho no se haya alegrado por el embarazo de su presunta hermana: "Hace algunas semanas, una persona me dio el chivatazo y me enteré de que mi hermana está embarazada, y, por respeto hacia ella, no quise contar nada. Le deseo toda la felicidad del mundo y le doy la enhorabuena. Le mando un abrazo muy fuerte".

Los dos formaron parte de la misma pandilla cuando eran jóvenes y mantenían una estrecha amistad, pero cuando Pinocho decidió poner la demanda de paternidad la amistad se rompió definitivamente. En este sentido, la Pantojita chica ha expresado a su círculo más cercano su nula intención de colaborar en este proceso de reconocimiento de paternidad. Y, a no ser que cambien las tornas, se niega a hacerse las pruebas de ADNque demostrarían si ella y Luis son hermanos biológicos.

Luis Manuel 'Pinocho' Mediaset

La sobrina de Isabel Pantoja está en el quinto mes de gestación y confiesa que le preocupa mucho un aumento de peso, por lo que se ha puesto en manos de una nutricionista que controle su alimentación con una dieta adecuada. Su tendencia a engordar es manifiesta y ya le han aconsejado que deje de lado la "comida basura".