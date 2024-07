Malas noticias para Anabel Pantoja: el juez admite la demanda de paternidad de Pinocho

Malas noticias para Anabel Pantoja. Según ha desvelado el programa "Vamos a ver", el juez ha admitido la demanda de paternidad de Luis Manuel Vicente, más conocido como Pinocho, y la influencer tendrá que hacerse las pruebas de ADN para determinar para comprobar si, finalmente, el demandante es hijo de Bernardo Pantoja.

"Se ha admitido a trámite y esto significa que Anabel Pantoja está más cerca de tener un hermano. Se le va a enviar una notificación a Anabel. Ella puede contestar o no. En caso de que no conteste se le declara en rebeldía, pero esto no significa que el juicio no continúe. Puede continuar e incluso se le puede declarar hijo de Bernardo si el juez tuviese las pruebas suficientes", ha revelado la periodista Giovanna González en el programa de Telecinco. "Las exmujer de Pinocho dijo que las pruebas eran falsas, que no era el ADN de Bernardo", ha dicho Kike Calleja sobre el asunto. "Sí, pero el juez ha considerado que hay pruebas suficientes para admitirla a trámite. Y van a solicitar ya las pruebas de ADN a Anabel Pantoja. Él no quiere el apellido por llevarlo, quiere saber la verdad", ha respondido la periodista del magacín.

Luis Manuel Vicente Rico, "Pinocho", el presunto hijo de Bernardo Pantoja Cortesía

Amigos en la juventud

Anabel Pantoja y Pinochofueron amigos de juventud y eran de la misma pandilla. Su amistad se rompió el presunto hijo de Bernardo Pantoja decidió poner la demanda de paternidad. "Estoy 100% seguro. Tengo una anécdota con él. Un día le dije ''Bernardo voy a tu casa'' y me dijo ''tú no me digas más Bernardo, sino papá"", dijo Luis Manuel Vicente durante una entrevista en el "Deluxe" el pasado mes de marzo de 2023.

La sobrina de Isabel Pantoja recibido numerosos burofax por parte de Pinocho, intentando contactar con ella. Al no recibir ninguna respuesta por parte de Anabel, Luis Manuel Vicente no ha tenido más remedio que emprender una batalla legal para que la Justicia resuelva el asunto. Según declaró en su día Fernando Osuna, abogado del demandante, Pinocho no lo hace "dinero" porque "Bernardo no tenía nada. Simplemente es cuestión de honor".