El abogado de Rodolfo, contra Silvia Bronchalo: "Que hable ella, que es la que llama a la prensa"

Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo volvieron ayer a los juzgados de Alcobendas. La madre de Daniel Sancho puso una demanda contra el actor por un supuesto delito de "insultos y vejaciones" a través de mensajes en whatsapp. A su salida, el abogado de Sancho, Marcos García Montes, se mostraba muy molesto: "Nosotros dijimos en la otra ocasión que por respeto a la jueza y la fiscal y estando sometidos al procedimiento no hacemos ninguna declaración. Los que tienen que hacerlas son los que han llamado a la prensa esta mañana, que suponemos que serán Silvia o sus abogados y que hagan la declaración, que luego salen y escudan a la prensa. No entiendo nada".

García Montes acusa al entorno de Bronchalo de ser responsable de la filtración a la prensa para dañar la reputación de Rodolfo: "Esto es el efecto dominó para no sé que motivo. El padre de Daniel Sancho se está comportando como magnífico padre y persona, se le está martirizando permanentemente con auténticas falsedades. No hemos llamado a nadie, hemos estado presentes en el cotejo y poco más que decir. Nosotros tenemos muy claro que este delito, que por cierto es delito leve según la jueza, no tiene sentido. En fecha pediremos el sobreseimiento porque no hay ni el menor hecho delictivo".

García Montes acusaba, en "Vamos a ver", a Bronchalo y su abogada de mala praxis ya que ni si quiera comunicaron la demanda a Rodolfo Sancho antes de que saltara la información a la prensa: "Se ha enterado por la prensa de que se ha puesto la denuncia y tuvimos que hacer gestiones con la comisaría para ver si era verdad esto. Además de que, por la prensa también, descubrió que el juez le había citado. Se ha hecho un recorrido por todas las cadenas de televisión que no sé para qué".aciones afectan al honor e imagen del actor y advierten de que la acusación deberá estar 'plenamente demostrada con pruebas irrefutables'