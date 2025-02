Ágatha Ruiz de la Prada y Díaz Patón, Los Roper de España: "La fama se le ha subido a la cabeza"

Dice la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, y no le falta razón, que todos los señores que van pasando por su vida le toman el gusto a la fama. El último, el abogado Díaz Patón, toda una revelación televisiva. Juntos han protagonizado unas semanas frenéticas, tanto que el símil más acertado es "Los Roper", aquella pintoresca pareja que protagonizó una de las series televisivas más populares de los 70. Brian Murphy, fallecido hace un par de semanas a los 92 años, encarnaba a George, y la actriz Jootha Joyce a Mildred. Juntos formaban un matrimonio que parodiaba situaciones de la vida en pareja. Ella era una mujer obsesionada con deslumbrar socialmente, algo que jamás lograría por culpa del patán de su marido.

Muere el protagonista de Los Roper, Brian Murphy, a los 92 años THAMES TELEVISION Europa Press

Salvando las distancias, la relación entre Ágatha Ruiz de la Prada y Díaz Patón va camino de convertirse en una versión actualizada, pero igualmente desternillante. La diseñadora se sentó de nuevo anoche en "¡De viernes!" para dar la última hora de su relación, al parecer rota, al menos por su parte, aunque dejando un hilito a la conversación, lo cual permite pronosticar que seguiremos hablando.

Todo empezó por culpa de un comentario desafortunado de la diseñadora al comparar su mudanza con la vida gitana. Pidió disculpas, pero en medio se coló su novio embarrando aún más la situación. Sus declaraciones, interpretadas por ella como un excesivo afán de protagonismo, han terminado pasando factura a la relación. Ágatha no entiende su postura. "Ha decidido que esto de la prensa le encanta. Ha sido horrible. Le he pedido mil veces que pare y ha seguido... se le ha subido la fama a la cabeza", confesó en televisión.

Ágatha Ruiz de la Prada confirma su ruptura sentimental con José Manuel Díaz-Patón Europa Press

El programa le puso unas imágenes de Platón hablando de ella y declarándole su amor. Era la noche de San Valentín y sus palabras ablandaron su corazón: "La verdad es que ha estado muy mono", respondió. "He estado tres años con él y me lo he pasado increíble, yo nunca pensé que a esta edad me lo iba a pasar tan bien. Nos lo hemos pasado genial, pero poco a poco han ido apareciendo problemas de convivencia".

En su intervención, señaló algunas diferencias que podrían ser insalvables, aunque en sus expresiones hay que entender su ironía. "Yo dije que estaba mal con el comentario de los gitanos y él sale y dice que estoy bien. Cuando uno en la pareja dice Picasso es una mierda, creen que yo suscribo eso, y no".

Ágatha Ruiz de la Prada y José Manuel Díaz-Patón Gtres

La estampa fina es la de un hombre enamorado deshojando la margarita y la de una mujer decidida a poner punto final. Sin embargo, los colaboradores de Telecinco creen que los sentimientos de Patón son sinceros y aprovecharon el Día de San Valentín para confiar en el amor, animándole a una posible reconciliación. "Bueno, vamos a hablar, me habéis convencido", zanjó poco convincente.