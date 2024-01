Ágatha Ruiz de la Prada, sin pelos en la lengua, responde a los ataques de Carmen Lomana: "Cuando yo tenía 20 años, ella ya era una señora mayor"

Carmen Lomana y Ágatha Ruiz de la Prada han vuelto a reavivar su particular guerra mediática después de unos meses de tregua. A raíz de lo ocurrido con la diseñadora de moda durante la primera gala de "Bailando con las estrellas", la colaboradora de televisión criticó duramente a la participante del talent show desde su cuenta X. "La verdad es que yo antes de que me echéis prefiero irme yo solita, yo no he venido aquí para esto, esto no es lo que habíamos hablado, estáis haciendo justo lo contrario, no me parecen justas las palabras del jurado", explotó ante Ágatha frente al jurado.

Tras el tremendo enfado de la aristócrata en el programa de Mediaset por la baja calificación que recibió por parte del jurado y su posterior abandono, Carmen Lomana sentenció a Ágatha Ruiz de la Prada y le dedicó unas durísimas palabras que no han sentado nada bien a la madre de Tristán y Cósima Ramírez. "La soberbia, la falta de educación, que no tiene ni idea de lo que es bailar, abandonando el programa porque no le gusta la puntuación. Es una falta de respeto a la cadena y a la audiencia digna de ella. Verla bailar era ver a Lina Morgan en su comocidad", expresó la televisiva desde su perfil de X tras lo ocurrido en "Bailando con las estrellas". Pero la cosa no quedó ahí y volvió a la carga con un segundo tweet. "La cadena, Telecinco, debería saber a quién contrata. Si Ágatha es arrítmica, no puede vender eso como un valor, diciendo que bastante hace estando en el programa. Poniendo como disculpa la edad. Si te consideras anciana incapaz, no hagas perder el tiempo", declaró sobre la diseñadora y su actuación.

Como era de esperar, Ágatha Ruiz de la Prada ha contestado públicamente a Carmen Lomana. Sin pelos en la lengua, ha sido muy tajante con la televisiva: "Mira, no le quiero contestar, pero yo me acuerdo que cuando yo tenía 20 años, ella ya era una señora mayor". Sin darle más protagonismo a la socialité, la diseñadora se ha sincerado ante las cámaras, desvelado que se encuentra "mal" tras lo sucedido el pasado sábado en "Bailando con las estrellas". Muy sincera, se ha vuelto a reafirmar en su postura: "Es que si yo llego a saber eso no voy, claro, como es natural, pero bueno, ahí estoy".

Todo apunta a que Ágatha Ruiz de la Prada ha terminado su aventura definitivamente en el nuevo concurso de Telecinco. La diseñadora de moda, que hace menos de una semana expresó durante la presentación del programa que se encontraba muy ilusionada con esta nuvo proyecto profesional, se siente muy decepcionada con lo ocurrido en la primera gala y no encuentra motivos para continuar su aventura en "Bailando con las estrellas".