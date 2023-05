Ágatha Ruiz de la Prada desvela cuál es su relación actual con Carmen Lomana tras su guerra mediática

Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana mantuvieron un conflicto mediático que mantuvo enganchado a los espectadores durante meses.

Carmen Lomana, con Ágatha Ruiz de la Prada en los premios de la revista «Interiores» larazon

La diseñadora y la socialité mantuvieron varios cruces de acusaciones, llegando a insinuarse que Lomana había tenido en el pasado más que palabras con José Manuel Díaz-Patón, actual novio de Ágatha.

Parece que tras la tempestad ha llegado la calma, al menos por parte de esta última, ya que ha asegurado que no quiere seguir con la guerra mediática con Carmen Lomana: "Yo lo entierro completamente y, sobre todo, si está mala, la verdad que no me alegro nada de que esté mala", ha comenzado diciendo.

Ágatha Ruiz de la Prada, encantada con que Carolina Herrera diseñe el vestido de novia para Tamara Falcó EUROPAPRESS

"Fue una guerra muy tonta, muy tonta porque además, Carmen y yo nos llevábamos bien... si no me queda más remedio, me lo tomaría", expresa sobre un posible encuentro entre ambas.

Además, también ha hablado de su relación sentimental y es que Ágatha descarta pasar por el altar por el momento porque lo único que le gusta de las bodas son los vestidos: "Patón es un amor pero ya te digo que lo de más lo que más me gusta de la boda, es el traje".