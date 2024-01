Así fue la polémica de Ágatha Ruiz de la Prada en "Bailando con las estrellas": "Antes de que me echen, me voy"

Por todos es sabido que la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada ha dado con el paso del tiempo grandes momentos televisivos. Ayer participó en el programa de Telecinco "Bailando con las estrellas" y en el formato de baile se marcó un tango que, en este caso no fue tan bien valorado por el jurado y ahí vinieron todos los problemas generando mucha tensión en el plató.

"La verdad es que yo antes de que me echéis prefiero irme yo solita, yo no he venido aquí para esto, esto no es lo que habíamos hablado, estáis haciendo justo lo contrario, no me parecen justas las palabras del jurado, de ese chico bailarín que no sé ni quién es", comentaba la diseñadora.

Fue por eso que su compañero de baile salió en defensa: "Os respeto, pero no estáis utilizando la misma vara de medir para los concursantes, no es lo mismo tener 20 años que tener la edad que tiene Ágatha", apuntó.

Su amiga Antonia Dell’Atte, que forma parte del jurado y que la valoró de manera positiva, intentó salvar el entuerto, con poco éxito para acabar puntualizando. "Esto es una tremenda falta de respeto a todos los que trabajan aquí, lo has hecho fantásticamente bien, pero esto que has hecho no está bien". El lío ya estaba montado.