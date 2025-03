Ágatha Ruiz de la Prada vuelve a España y se pronuncia sobre su ruptura con José Manuel Díaz-Patón

Ágatha Ruiz de la Prada ha regresado a nuestro país tras estar unos días en Argentina. La diseñadora viajó a Buenos Aires para inaugurar una exposición retrospectiva con algunos de sus trajes más icónicos para conmemorar su 40º aniversario en el mundo de la moda justo cuando se oficializó su ruptura con José Manuel Díaz-Patón, separación que acaparó todos los titulares de la crónica social de nuestro país durante semanas.

A su llegada, la socialité se ha sincerado ante las cámaras sobre su viaje, totalmente emocionada por lo vivido estos últimos días en Argentina. "He bailado el tango, ¡qué bonito! Ha sido un viaje maravilloso, me ha sentado fenomenal, uno de los viajes más bonitos de mmi vida, nunca me han tratado mejor que en este viaje a Buenos Aires, he hecho una exposición increíble y la semana que viene me voy a México, pero este viaje ha sido descomunal, uno de los mejores de mi vida", ha desvelado la diseñadora.

Ágatha Ruiz de la Prada da portazo a Díaz-Patón

Al ser preguntada por el abogado, la artista ha sido muy tajante. "Nada, nada, ya a por otra cosa", ha expresado, añadiendo con rotundidad que ha pasado "definitivamente" de página tras su ruptura con Díaz-Patón. "Definitivamente no hay relación, pero qué suerte estos viajes, no sabes lo que me están ayudando", ha sentenciado Ágatha Ruiz de la Prada, cerrando definitivamente la puerta a una posible reconciliación.

Ágatha Ruiz de la Prada y José Manuel Díaz-Patón Gtres

Una inesperada ruptura

La diseñadora y el abogado conformaban una de las parejas más consolidadas de nuestro país. Después de tres años de amor, Ágatha Ruiz de la Prada decidió cortar su relación con Díaz-Patón, el hombre con el que ha compartido los últimos años de su vida. La polémica que protagonizaron con Lolita y la etnia gitana fue el principio del fin de este noviazgo, y marcó un antes y un después en la pareja.