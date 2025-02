José Manuel Díaz Patón confirma que la fama ha arruinado lo suyo con Ágatha Ruiz de la Prada

“En pocos días ha pasado a ser una persona prácticamente anónima, a convertirse en la estrella del momento. De estar en un discreto segundo plano, a ser el personaje revelación del año y el más buscado. Esta noche, José Manuel Díaz Patón se sienta en por primera vez en un plató de televisión, y lo hace a corazón abierto. Su repentina fama ha conllevado graves consecuencias en su relación con Ágatha Ruiz de la Prada”. Así presentan Santi Acosta y Bea Archidona al invitado estrella de ‘De viernes’ esta noche. Sin duda, en pocas semanas ha ganado una gran popularidad, que le ha hecho ganarse por mérito propio un plató de televisión, después de tan buenos momentos que ha dado a pie de calle en todas las cadenas. Pero se enfrenta a la fama ahora como soltero, pues acaba de romper con la diseñadora, como bien muestran las imágenes de su ahora exnovia sentenciando su relación: “Si tú pasas de hablar con una persona doce veces al día, a no hablar ninguna (…) Yo creo que él sabe que esto se ha acabado”.

Ágatha ha tratado de esquivar la polémica, durante su paso por ‘TardeAR’, programa en el que ahora colabora tras su encontronazo con Lolita Flores, compañera de plató. Después se sinceró y habló de la angustiosa situación que atravesaba su relación, ahora que él había probado las mieles de la fama y parecía dispuesto a aprovechar su momento de gloria. Le toca el turno de palabra a él, que lo toma encantado en prime time. Comienza diciendo que no ha tenido ocasión de ver la entrevista que concedió su ex: “No, porque no lo vi. Sabía que iba a ir por ahí y cómo sé cómo es Ágatha, me esperé lo peor y fue lo peor”. Lo que sí confirma esa conversación pendiente para romper formalmente su vínculo, pero quizá el silencio esté ya hablando por ellos: “No tengo muchas ganas por ahora. Yo creo que tienen que pasar unos días para volver a la normalidad con mis amigos y mis hijos”, marca ahora sus prioridades el abogado, desquitándose de la que ha sido su pareja los últimos años.

No comprende a Ágatha y ese recelo que ha mostrado por el hecho de llamar la atención de los medios. Se ha convertido en un personaje conocido por sus intervenciones y su desparpajo le ha hecho ser uno de los más buscados: “Yo me sentiría muy orgulloso”, defiende su nuevo rol. Pese a la discusión que les ha hecho tomar rumbos por separado, él mantiene que sigue enamorado de ella. Eso sí, no parece muy dispuesto a dar su brazo a torcer y también tiene reproches que hacerle a ella: “Yo me he sentido desprotegido, porque yo hubiera hecho cualquier cosa por ella”. Por ejemplo, "cuando me llaman patán y no sale diciendo 'mi novio no es un patán'". Esto, junto a que confiesa que estaban experimentando un desgaste en su vínculo, ha llegado al fracaso su relación. Especialmente después de una bronca monumental que recuerda por culpa de Picasso. El abogado piensa que el artista "no es un gran pintor, sino un buen comercial" y esta visión le llevó a una discusión que marcó un antes y un después. Ahora marcan distancias, aunque él le acusa a ella de este fracaso. Confiesa que ha tratado de ponerse en contacto con ella y que no le ha devuelto las llamadas. Bueno, tan solo lo ha intentado una vez, pero considera que lo educado es que ella le devuelva la llamada, de ahí que lo continuidad de su relación esté ahora sin cobertura.

Bea Archidona ha querido matizar un punto en el que cree que el punto de vista de Ágatha no está siendo entendido: “No era tu fama. Lo que le ha molestado no es tu fama, sino que en un momento complicado para ella en el que había metido la pata, su miedo era que le afectara profesionalmente, que echaras más leña al fuego”. Él no está de acuerdo y sentencia que “eso no le afecta”. Rebate esta postura al responder a Terelu Campos, que quiere saber cómo es la convivencia con ella: “Cuando es una mujer cariñosa, es muy cercana. Cuando empecé a salir con ella me descolocó, me quedé enamorado. Nunca ha ocurrido nada grave entre nosotros. Mataría por ella, pero no ha salido a defenderme. Lo que ocurrió es que los dos, sin hablarlo, con sus viajes, había un mensaje de vamos a ver qué pasa”.