Aída Nízar busca la denuncia que interpuso a Íñigo Errejón: "Siento profunda rabia de no haber ido a una comisaría hace tantos años"

Esta mañana Aída Nízar ha acudido a los Juzgados de Plaza Castilla de Madrid para tratar de averiguar dónde está la denuncia que interpuso a Íñigo Errejón a finales del mes de octubre en Marbella por presunta agresión sexual en 2015.

La denuncia, que está aún en fase de diligencias policiales, ha pasado de un juzgado a otro y ahora la televisiva está intentando encontrar en qué sede judicial se encuentra. A su salida de Plaza Castilla, Aída Nízar no ha dudado en señalar lo ocurrido con su denuncia de "una maniobra política". "No sé, a lo mejor encuentran mi cabeza en algún barranco", ha añadido, asegurando que "a Aída Nízar no la van a callar", señalando el "miedo" que "han provocado", en referencia a Elisa Mouliaá, la primera denunciante.

Aída Nízar denuncia ante la Policía a Íñigo Errejón por una agresión sexual en 2015 Europa Press

"Aída no se arrepiente, de lo único que siento profunda rabia es de no haber ido a una comisaría hace tantos años, aunque se hubieran reído de mí. Pero por entonces esto no estaba tipificado", ha declarado la televisiva. "Cuenten el dinero que cuesta denunciar, que esto no estaba tipificado, que era el señor Errejón quien se llenaba de gloria diciendo "vamos a apoyar a las mujeres", "las mujeres no pueden sufrir acoso sexual", y luego es él", ha expresado Aída.

"El hecho de que haya personas que han reconocido que son prostitutas y han accedido a practicar relacionas vejatorias con él, no le da derecho a haberlas tratado como las ha tratado", ha opinado la televisiva, volviendo a pedir a la prensa que "publiquéis la verdad, no oportunismo de Elisa y Aída".