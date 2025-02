Aitana habla por primera vez sobre su ruptura con Sebastián Yaa

Aitana Ocaña y Sebastián Yatra se conocieron durante el paso de la catalana por "Operación Triunfo 2017". "Yo estaba en el programa de televisión del que salí y vino a cantar. Cuando vino a cantar a los finalistas, se acerca un montón y empieza a cantar como súper chulo. Me tuve que tirar para atrás", recordaba la artista durante una aparición en el programa "La Voz Kids".

Sin embargo, antes de comenzar su relación, Aitana salía con el actor Miguel Bernardeau y el colombiano con la también cantante Tini Stoessel. Aitana y Yatra no volvieron a encontrarse hasta 2020 cuando decidieron grabar su primera colaboración conjunta, "Corazón sin vida". La confirmación de su relación no llegaría hasta tres años después, cuando la pareja era sorprendida en distintos viajes. Su historia de amor ha estado marcada por idas y venidas hasta el punto de darse un tiempo y separarse. El colombiano aseguraba en el podcast de Vicky Martín Berrocal que "Si tuviese una relación mucho más tiempo, no sé cómo lo podría aguantar, porque es que me darían ganas de ser infiel", un comentario que daba pistas sobre los posibles motivos del distanciamiento.

En el verano de 2024, Aitana y Yatra se dan una segunda oportunidad. Antes, lanzaron "Akureyi", una canción que resumía la intensidad de su noviazgo. Ahora, Aitana ha dado un paso al frente y se ha abierto en canal en su docurreality "Metamorfosis", que ya se ha estrenado en Netflix.

"Cuando lo dejamos, a mi padre se le cayó el mundo. "No quiero que me presentes a ningún chico más", me dijo. Cuando hicimos la canción, que no estábamos juntos, se la pasé a mi padre y lloró un montón", ha revelado Aitana en los primeros episodios de su documental. Fue duro ha confesado la artista que señala que comenzaron la canción siendo pareja, y la terminaron ya separados.