Aitana se sincera sobre su relación con Miguel Bernardeau en su último disco y le pide perdón: "Yo sé que dejarle fue una estupidez, cómo lo siento"

Aitana ayer vivió una de las noches más inolvidables de su carrera. La artista organizó una "listening party" con todos sus fans en el Movistar Arena y presentó ante los miles de espectadores su último disco, "Cuarto azul", que verá la luz el próximo viernes 30 de mayo. Tal y como explicó la cantante, "en este disco no me he inventado nada. Es la vida tal cual con lo que me ha pasado" y "cada canción representa lo que viví en cada momento. Hasta el interludio que son canciones más oscuras y tristes, luego viene la luz".

El perdón de Aitana a Miguel Bernardeu

Una de las canciones que más sorprendió a sus fans y que más revuelo ha generado en las últimas horas en redes ha sido "Cuando hables con él", llena de referencias a su relación con Miguel Bernardeau. Según Aitana, es "el tema que más me duele".

En la canción, la artista se sincera sobre su relación sentimental con el hijo de Ana Duato e incluso le pide perdón. Cabe recordar que durante cuatro años conformaron una de las parejas más queridas y admiradas de nuestro país e incluso protagonizaron una serie juntos. En diciembre de 2022, tras el estreno de "La última", decidieron tomar caminos separados.

"El primer amor tiene esos efectos que no se olvidan, no. Pero se olvida lo que te dolió. Que me perdone por las canciones", canta Aitana en "Cuando hables con él", refiriéndose a las canciones de "Alpha" en las que cargó contra el actor. "Tus ojos azules me volvían loca, pero tú no le cuentes todo que no le quiero hacer daño (...) Porque a su lado viví mis mejores años. Y cuando hables con él, porfa, dile todo lo que estoy sintiendo porque, aunque pasen los años, yo lo llevo dentro", continúa la canción. "Dile que en la noche me arrepiento. Yo sé que dejarle fue una estupidez, cómo lo siento. Aún me estoy muriendo por hablar con él", dice otro de los versos.

Su currículum sentimental

Tras su ruptura con Miguel Bernardeu, Aitana mantuvo una relación sentimental con Sebastián Yatra. Su romance estuvo marcado por el secretismo y las idas y venidas. En noviembre de 2023 tomaron caminos separados y en 2024 se dieron una segunda oportunidad. Finalmente, los artistas finalizaron su noviazgo para siempre en verano del año pasado. Ahora, todos los rumores apuntan a que Aitana ha recuperado la ilusión con Plex, un conocido creador de contenido. Ayer, la exnovia del youtuber rompió su silencio en "TardeAR" y desveló que el joven le había dejado por la artista: "Plex me ha dicho que está saliendo con Aitana, pero que no sabe cuánto tiempo van a durar. Me dejó la puerta abierta".