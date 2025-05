Aitana, contra las cuerdas: Telecinco confirma que la ex de Plex no mentía

Este jueves Aitana se ha propuesto conquistar Antena 3 desde el paltó de ‘El Hormiguero’. Sin embargo, desde Telecinco no han querido quedarse atrás y han dado guerra a la cantante. Lo hacen centrando su atención no solo en su controvertida relación con el youtuber Plex, sino especialmente en la expareja del creador de contenido, que reproduce el viaje de Willy Fog al recorrer el mundo en 80 días. En varios puntos se ha cruzado con la cantante catalana, pero la polémica está servida al no cuadrar las fechas y pensarse que solapó ambas relaciones.

Para aclarar lo sucedido, Uxue se ha sincerado con ‘TardeAR’. Quiere aclarar qué ha sucedido en su relación que duró cuatro años. Esa de la que no se hablaba tanto en redes sociales, pero de la que sí había constancia viral. No tan viral como el tonteo que tuvo con Aitana en su viaje a Japón, donde las miradas de complicidad eran evidentes. La mirada se volvió a la novia oficial, que finalmente se convirtió en ex y en un mar de lágrimas retransmitido por redes. Ahora ha decidido romper su silencio, provocando un gran escándalo.

Plex y Aitana Ocaña Redes sociales

La exnovia de Plex le desenmascara

“Me dejó de un día para otro por Aitana. Me parece muy triste lo que ha hecho. Un día me dice ‘Uxue, me he follado a otra. Haz tu vida’. Esa otra era Aitana”, decía días atrás al mismo programa de Telecinco. Después negaba haber concedido estas declaraciones en su Instagram: “Por medio del presente escrito deseo manifestar y dejar constancia pública de que la información difundida, relativa a una supuesta conversación mantenida por mi persona con un periodista, es completamente falsa”. Él también negó la existencia de esta conversación y cargó muy duro contra Telecinco, movilizando a sus fans contra la cadena.

Este jueves ‘TardeAR’ quiere defenderse y dejar claro que sí hablaron con ella. Tienen pruebas, pero además han hablado de nuevo con Uxue. La llamada duró 16 minutos y la joven dice no saber el alcance que tendrían sus declaraciones a Álex Álvarez, periodista con el que habló. No quería hacerle daño a su ex, de ahí que negase la entrevista que, en definitiva, sí concedió. Le contó su historia de amor al completo, “lo está pasando muy mal, estaba muy enamorada y ha sufrido un desamor”. Pero también reconoce que “le negó la existencia de la entrevista a Plex porque estaba asustada”.

Uxue hablando con Telecinco sobre Plex y Aitana TardeAR

Desde el programa defienden a Uxue, a pesar de que el hecho de negar que habló con ellos le ha hecho daño a su imagen pública. Entienden que lo estaba pasando mal, con el corazón roto y ansias de compartir lo que le ha sucedido con Plex, aunque su deseo no era dejarle mal delante del mundo. Ahora la joven vuelve a dar la cara, a pie de calle, reconociendo que “esa llamada me vino grande. Hablé sin saber que se iba a publicar”, aunque se demuestra que el compañero, antes de todo, se identificó como periodista.

“Yo no quiero hacerle mal a nadie”, sentencia, dibujando una sonrisa cuando le preguntan a quién se refiere. En su mente se le viene la imagen de Aitana, que este viernes saca nuevo disco, pues con Plex ya ha ajustado cuentas. Uxue mantiene que en Telecinco se “magnificó la conversación”, para después reconocer que sí dijo lo que ha salido publicado, pero al verlo por escrito le parece más fuerte. Le preguntan directamente si la forma en la que fue dejada por Plex fue así. Ahora prefiere guardar silencio.