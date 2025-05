Aitana entra en la polémica de Melody en Eurovisión y su opinión revoluciona las redes

Aitana Ocaña está en la cresta informativa. No solo por su trabajo, ante el lanzamiento de su nuevo disco, ‘Cuarto azul’. Este proyecto le lleva a acudir a distintos platós de televisión, programas en streaming o podcast que se viralizan en las redes sociales. Especialmente el último, ‘Cara C’, donde la artista catalana ha entrado de lleno en la controversia del momento.

No precisamente la que ella protagoniza con su nuevo novio, Plex, o por cómo el controvertido youtuber plantó de malísimas formas a su ex Uxue por la cantante a través del móvil. O el hecho de que iniciase una guerra contra Telecinco y le pillasen mintiendo lo más grande, para después negarse pedir perdón con cierta soberbia. No le está haciendo ningún bien a su imagen pública su nuevo novio, quizá por eso se niega a confirmar su romance. Pero sí que ha querido entrar, en cambio, en otros delicados asuntos, como los que atañe a Melody y su lío en el Festival de Eurovisión, que sigue a día de hoy coleando.

Plex y Aitana Ocaña Redes sociales

La inesperada declaración de Aitana sobre Melody y Eurovisión

La cantante ha sido invitada a charlar de forma íntima con Cris Regatero en el podcast de Los40. Además de su nuevo disco y demás proyectos, sus conciertos y el trajín con el cambio de estadios para sus shows, Aitana también ha querido posicionarse en la polémica que arrastra su compañera de profesión. Melody estaba llamada a triunfar en Eurovisión, a obtener un destacado puesto, aunque finalmente se conformó con una maltrecha posición 24. No se la merecía, opina la mayoría. El escándalo político, el genocidio de Israel contra el pueblo palestino o la invasión rusa en territorio ucraniano ha determinado mucho su destino en un festival de música que se presuponía libre de influencias políticas.

Para nada. Desde la UER se prohibió a España hablar sobre las atrocidades que Israel realiza contra la población de Gaza. Una mordaza que desde TVE se esquivó denunciando la mordaza instantes antes de comenzar el Festival. Dicen que esto pasó factura a Melody, pues se iniciaron en contra de su candidatura iniciativas para apoyar a Israel. Incluso en Bélgica donde no se emitió la actuación israelí fue la que más gustó a los televidentes, dándole la máxima puntuación. Sospechoso…

Melody en la Gran Final de Eurovisión Gtres

Al ser preguntada por todo esto, Aitana es rotunda, aunque no todos la hayan creído: “No sé lo que ha pasado con Melody, te lo juro. Sé que ella es una crack, conozco la canción, he visto su actuación, pero no sé qué ha pasado luego, porque se me ha juntado la promoción, con los ensayos, y no he cogido el móvil la mayoría de las veces”. Además, recuerda cómo ella estuvo a punto de acudir al certamen representando a España tras salir de ‘Operación Triunfo’: “Yo respeto mucho Eurovisión, nunca diré nada malo. Hay que tener un par de ovarios para ir a Eurovisión. Yo no los tengo, no podría soportar todo eso. Melody ha demostrado cien por cien que es una pedazo de artista. Yo lloraba por la noche porque no quería ir a Eurovisión, me daba miedo, no me veía preparada. A día de hoy tampoco me veo preparada”, sentencia.