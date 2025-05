Plex contra todos

Plex ha decidido romper su silencio. Tras días de especulaciones, acusaciones cruzadas y una supuesta exclusiva televisiva, el youtuber ha respondido con sarcasmo a las críticas de "TardeAR", el programa de Telecinco que lo instó a disculparse públicamente por haber cuestionado la veracidad de sus informaciones.

Todo comenzó cuando el espacio presentado por Frank Blanco y Verónica Dulanto aseguró haber hablado con Uxue, ex pareja del creador de contenido, quien presuntamente declaró que Plex la dejó "de un día para otro por Aitana". La declaración cobró fuerza en pleno auge de los rumores de romance entre la cantante catalana y el youtuber. Sin embargo, Uxue desmintió en redes haber dado tal testimonio, asegurando que no sabía que su conversación se iba a publicar, y calificando el tratamiento del tema de tergiversado.

Exclusiva inventada

Plex, creyendo en la versión de su ex, reaccionó de inmediato a través de su canal de YouTube: "Se han inventado una exclusiva que se supone que ha dicho mi ex, pero ella me ha confirmado que es mentira. Me parece una vergüenza". La respuesta no sentó bien en "TardeAR", que contraatacó mostrando pruebas de que sí habían hablado con Uxue por teléfono. La propia joven matizó después que sí había hablado del tema, pero sin ser consciente de que sus palabras serían utilizadas en televisión.

Plex y Aitana Ocaña Redes sociales

Ante este nuevo giro, el programa pidió a Plex que se retractara. Él lo hizo, pero a su manera. En un nuevo vídeo, sentado en su coche, comenzó con un tono aparentemente serio: "Telecinco me ha pedido que me disculpe… Creo que tienen razón, quiero disculparme". Acto seguido, encendió la radio y sonó "Los dioses", de Anuel AA y Ozuna, cuyo estribillo dice: "Me disculpo absolutamente con nadie".

Antes de cerrar el vídeo, lanzó una recomendación que no pareció casual: animó a sus seguidores a escuchar nueva música en Spotify, justo el mismo día en que Aitana lanzaba su nuevo álbum, "Cuarto azul".

A sus 22 años, Plex parece decidido a no dejarse llevar por la presión mediática y responde con el mismo tono provocador que lo ha hecho popular. De momento, ni él ni Aitana han confirmado su relación, pero la exposición del youtuber en el foco mediático no parece tener freno.