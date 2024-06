Ni Aitana ni C Tangana: Unos premios de la Academia sin lluvia de estrellas

La Academia de la Música de España celebró ayer su noche más grande. El Palacio Municipal de Ifema de Madrid acogió la primera ceremonia de su entrega de premios, unos galardones que ponen en valor el trabajo de los 200 artistas y profesionales nominados.

Cientos de estrellas de la industria se dieron cita ayer en el recinto ferial de la capital, aunque la noche estuvo marcada por las ausencias, empezando por la de Aitana Ocaña, la segunda más nominada solo por detrás de Arde Bogotá, que triunfaron con nueve candidaturas. La cantante fue propuesta para recibir galardones hasta en cinco categorías, incluyendo Artista del Año, Mejor Álbum Pop y Mejor Canción Urbana, pero finalmente no pudo atender esta cita, dejando un sabor agridulce entre sus compañeros que sí acudieron. «Me da pena que falten tantos artistas, porque luego nos quejamos de que no reconocen nuestro trabajo. Han salido muchos nombres de ganadores que no estaban y da pena», comentó a LA RAZÓN Nía Correia, ganadora de «Operación Triunfo 2020» y nominada en la categoría de Mejor Diseño de Álbum por «PaloSanto». La canaria logró brillar con luz propia sobre una insulsa alfombra roja con un acertado vestido azul del diseñador estadounidense Rick Owens.

Premios de la academia de la musica de España 2024. David Jar David Jar Fotógrafos

La misma sensación tenía Blas Cantó, que dio la nota de color con un llamativo traje estampado de Karl Lagerfeld con el que se alzó como uno de los mejores vestidos de la noche: «Los proyectos que acaban de empezar tienen que ser apoyado y hay que hacer un hueco en la agenda. Desde la Academia se busca tener algo propio y representativo, pero a la hora de la verdad no todo el mundo está, así que a ver si a la próxima somos más. Sobre todo, es importante que los artistas se hagan miembros de la Academia, porque esto no sirve de nada si no hacemos una comunidad».

Premios de la academia de la musica de Espa–a 2024. David Jar David Jar Fotógrafos

El gran José Mercé, en cambio, sí logró despejar su apretado calendario para brindar su apoyo a la iniciativa de la Academia, con la que se mostró entusiasmado. «Yo espero que sea la primera de muchas ediciones. Me encanta que se celebren estos premios, venimos con mucha ilusión y emoción, y ojalá que haya muchos más en el futuro. La música mueve millones, es una industria muy grande a la que no se le puede hacer ese desprecio de no tener unos buenos premios. Cualquier compositor, productor o profesional se tiene que sentir feliz de recibir un premio sobre el escenario», señaló el cantaor a este diario.

Premios de la academia de la musica de España 2024. David Jar David Jar Fotógrafos

Precisamente, ayer fue él el encargado de entregar uno de los premios, y tras una carrera repleta de galardones y reconocimientos, reconoce que lo que más le gusta es «entregar yo los premios a la gente joven con talento».

[[H2:El «mundo raro» de la Mala]]

Aunque no era una de las nominadas, Mala Rodríguez también demostró su compromiso con la Academia de la Música y fue una de las artistas más consolidadas que desfiló por la alfombra roja. La cantante acaba de presentar «Un mundo raro», un álbum que ella misma define como un trabajo «que camina por el dolor y experimentaciones de la vida. Es muy conceptual, un viaje a través de una crisis que yo misma viví».

Premios de la academia de la musica de España 2024. David Jar David Jar Fotógrafos

La Mala pone el foco en la mutabilidad de este mundo cambiante que puede llegar a asustar o intimidar, aunque ella asegura a quien esto escribe que no teme a las nuevas etapas: «Yo amo los cambios, los busco y los creo. Me gusta ir hacia adelante y que las cosas cambien, porque si todo es igual siempre es muy aburrido. No comparto esa nostalgia que tienen algunos por los viejos tiempos. El cambio es la única constante en nuestra vida y lo que nos permite evolucionar. Aunque a mucha gente le dé miedo, es lo que hay. No queda otra».