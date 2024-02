Alba Carrillo entierra el hacha de guerra con Jorge Javier Vázquez: "Me encantaría poder hablar con él"

Alba Carrillo está en su mejor momento profesional y sentimental. Después de unos meses complicados, la modelo ha vuelto por la puerta grande a la televisión. Además de participar en "Bake Off: famosos al horno", también se ha convertido en tertuliana del corazón en la cadena pública. Su figura continúa generando un gran interés mediático y, en esta última ocasión, ha sido la última invitada al podcast de Carlota Corredera, "Superlativas", para promocionar su primer libro, "Lista para la vida".

Sin pelos en la lengua, Alba Carrillo se ha confesado con la expresentadora de "Sálvame" y ha hecho un balance profesional de su recorrido en televisión hasta la actualidad. Muy sincera, no ha dudado en hablar sobre su salida de Mediaset, la relación que mantiene con sus excompañeros de Telecinco o su relación con Jorge Javier Vázquez. A pesar de haber protagonizado multitud de desencuentros con el presentador de "Supervivientes" a lo largo de los años, la modelo ha enterrado el hacha de guerra y se ha deshecho en halagos hacia él.

"Me encantaría poder hablar con él. Somos muy parecidos en muchas cosas, tenemos un pensamiento muy igual. Y al final, cuando nos desunimos, ganan los otros. Y hemos podido ver que pasa eso", ha comenzado diciendo Alba Carrillo sobre Jorge Javier. "Yo le admiro como profesional, presentador e incluso como persona, porque a mí me ha dado muchos consejos. Mi madre tuvo que demandarle, pero fue un daño colateral porque demandó a la productora y él era presentador en ese momento, pero no fue una cosa personal contra él. Y Jorge Javier es de esas personas que, aunque tengas un problema, en el fondo le sigues teniendo mucho cariño. A mí me gustaría", ha desvelado sobre los sentimientos que le provoca el presentador.

Parece ser que Alba Carrillo está dispuesta a hablar con Jorge Javier y arreglar sus diferencias. Después de tantos años de trifulcas, la televisiva quiere hacer borrón y cuenta nueva y le gustaría tener una buena relación con el presentador. ¿Qué pensará el televisivo sobre las declaraciones de la modelo? ¿Se producirá próximamente una reconciliación entre ambos?