Jorge Javier Vázquez, absuelto en la demanda que interpuso Lucía Pariente, madre de Alba Carrillo

Las demandas y querellas son habituales en los pasillos de Telecinco. No hay colaborador, periodista o presentador que se haya librado de recibir en su buzón la desagradable notificación, y Jorge Javier Vázquez no es una excepción. Tal y como se acaba de dar a conocer, Lucía Pariente, madre de Alba Carrillo, incluyó al presentador en una demanda que interpuso contra Zeppelin Televisión S.A. y Mediaset España Comunicación S.A. por “despido nulo y subsidiariamente improcedente por vulneración de derechos y acumulada de la extinción de la relación laboral por parte del trabajador”, datado en el 23 de diciembre de 2021.

Sin embargo, tanto Jorge Javier Vázquez como Mediaset España Comunicación han sido “absueltos” de los cargos que Lucía Pariente les imputaba, y solo Zeppelin Televisión ha sido condenada a abonar una indemnización a la demandante de algo más de 6.469 euros.

Tiene gracia, los dos no hemos podido ganar!!!! Publica la sentencia entera!! Espero que escribas mejor que lees, lo digo por tu nuevo libro 😂😂😂 es imposible que te quisiera empapelar, porque era laboral, a quien indemnizan es a mi, lee bien. pic.twitter.com/pKnASDQEJr — LUCÍA PARIENTE OFICIAL (@luciarpj) September 22, 2022

Jorge Javier Vázquez ha celebrado su victoria en su cuenta oficial de Twitter, aunque Lucía Pariente ha puntualizado que “es imposible que te quisiera empapelar, porque era laboral, a quien indemnizan es a mí”.

La noche de autos

La demanda está enmarcada en los hechos acaecidos en la noche del 23 de diciembre de 2021, durante la final de “Secret Story: la casa de los secretos”, un reality show en el que participaba Alba Carrillo. Su madre la defendía desde el plató del programa, y protagonizó un fuerte encontronazo con Jorge Javier Vázquez, el presentador del formato, que terminó echándola del plató. “Lo siento mucho, pero no voy a abandonar el plató porque no he dicho ninguna mentira. ¡No lo abandono porque no he mentido!”, se defendió ella, aunque, efectivamente, terminó marchándose del estudio después de una pausa para publicidad.