Alba Carrillo carga contra Conchita y Jorge Javier estalla: “No me hagas ir más allá”

Ayer se vivieron momentos de máxima tensión en el plató de ‘Secret Story’. Era la primera vez que Alba Carrillo y Jorge Javier Vázquez se veían las caras públicamente tras el plantón de la colaboradora en ‘Sábado Deluxe’, que abandonó el programa ante el polígrafo de su madre, Lucía Pariente, aunque supuestamente ya tenía pactado con los altos mandos que estaría presente. Desde entonces, su relación con la productora y el formato es bastante tensa e incluso se ha rumoreado que podría haber emprendido acciones legales. Ayer, el presentador no disimuló su inquina hacia la modelo y le dedicó un dardazo de primeras:

“Para ti tengo más motivos, si me pongo a sacar la lista de agravios… Venía pensando que a las doce te iba a montar el pollo y que te fueras”, reprochó Jorge Javier Vázquez a Alba Carrillo cuando esta se quejó de que se les taba dando “poca caña” a Isabel Rábago: “A mí, por menos...”, decía. La paciencia del de Badalona se iba colmando poco a poco y se notaba que estaba de uñas con la tertuliana, aprovechando cada mínimo comentario para saltar. Con Cinthya, última expulsada de ‘Secret Story’, en el plató, Canales Rivera señaló que el polígrafo de Conchita podría haberse equivocado cuando aventuró que habían tenido una affaire, una conclusión apoyada por Carrillo.

La modelo Alba Carrillo en el programa Sábado Deluxe de Telecinco FOTO: @albacarrillooficial

“Alba, tápate, tápate... El silencio te favorece. No me hagas ir más allá. Estás haciendo una cosa muy grave”, decía el presentador ante la insinuación de que la poligrafista se equivocaba, aunque fue Canales Rivera el primero en dejarlo caer. “¿Por qué tenemos que defender a Conchita tanto?”, se preguntaba una molesta tertuliana. Finalmente, el de Badalona la ha mandado a callar con una advertencia muy tajante: “Estás poniendo en duda algo que sabe mucha gente... No hagas un pulso que vas a perder y que te va a hacer daño. Qué te tapes, Alba”.

No es la primera vez que Alba Carrillo acaba de uñas con ‘Sálvame’ y buena parte de su equipo. Hace años que también se incorporó como colaboradora habitual, pero, una vez más, su relación con el magacín no acabó de la mejor manera. Tuvo que pasar mucho tiempo hasta que la modelo volvió a pisar el plató estrella de La fábrica de la tele, pero esta nueva oportunidad le ha durado bien poco. De momento, a la tertuliana no se le ha vuelto a ver por el programa, y teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, todo apunta a que su regreso se hará esperar.