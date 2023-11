Alba Carrillo, sin piedad, estalla contra Ana Rosa Quintana por su defensa a Genoveva Casanova: "Doble moral"

Ha sido una de las portadas de este año que más está dando de qué hablar de la crónica social. El pasado miércoles publicaba en exclusiva la revista "Lecturas" las fotografías de Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca juntos en Madrid, instantáneas que han generado un gran revuelo internacional, traspasando las fronteras de nuestro país. Tanto es así, que incluso la Casa Real danesa tuvo que emitir un comunicado. Desde ese día, la mexicana decidió huir de la capital y se encuentra en paradero desconocido, poniendo tierra de por medio hasta que pase el huracán mediático en el que se ha visto envuelta.

El tema ha acaparado todas las mesas de las tertulias del corazón de nuestro país y Ana Rosa Quintana, como todos los profesionales de los medios, no ha dudado en pronunciarse sobre el asunto, opinión que no ha sentado nada bien a Alba Carrillo. "Yo no sé si Genoveva tiene una amistad o más que una amistad, si le estaba haciendo un favor, enseñando Madrid... Pero Federico es el que está casado y Federico tiene un pasado", comenzaba diciendo la presentadora de "TardeAr". "Estoy muy enfadada con algunos medios daneses que han dicho que Genoveva estaría interesada en que le fotografiasen con el príncipe. A ver, ¿de qué va a salir beneficiada?", terminaba reflexionando Ana Rosa sobre el asunto.

Story de Alba Carrillo contra Ana Rosa Quintana Instagram

Alba Carrillo, tras ver esto, no ha podido evitar indignarse y contestar públicamente desde su perfil de "Instagram" a la periodista, comparando la historia de Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca con la suya con Jorge Pérez. "¿Federico es el casado? ¿A ella no le interesa eso? ¿El responsable es el casado? ¿Estás muy enfadada con los medios daneses que son tendenciosos? ¿Recordáis el trato informativo de esta señora y su productora con el tema de Jorge Pérez hace un año? #amiguitis #doblemoral #doblerasero", sentenciaba la modelo sobre la presentadora de "TardeAR". No es la primera vez que Alba Carrillo carga contra Ana Rosa Quintana tras su salida de Telecinco, aunque no ha recibido nunca respuestas de la periodista. ¿Contestará la presentadora de Mediaset a la ex de Feliciano o correrá un tupido velo como siempre?