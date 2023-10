Alba Carrillo: «Ser libre me ha costado trabajo, relaciones y sufrimiento»

«Toda mi vida está llena de paradojas, sorpresas y contradicciones. Si algo me define es que siempre estoy abierta a que la vida me cambie los planes», escribe Alba Carrillo, experta en narrar esos giros de guion con ingenio y humor.

En el libro dice que hay más personas solas en relaciones que solteras. ¿Por qué nos da tanto miedo dejar una relación cuando ya está en horas bajas?

Porque mucha gente tiene miedo a estar consigo misma, porque no se conoce, no se divierte o no se gusta. Lo importante es que te gustes para no tener que estar con nadie de pegote. Entonces estás tapando un vacío personal que tienes contigo misma. A mí me encanta estar conmigo.

En qué momento dijo: «Alba Carrillo mola y está bien sola».

Cuando dije: «Venga, voy a echarle narices a cada cosa y no voy a engancharme a un hombre para tapar mis miedos e inseguridades. Voy a trabajar en mí. Cuando me separé dije que ya no quería más pegotes. Empecé a darme mi espacio y a preguntarme qué quería hacer y cómo quería vivir. Lo peligroso es que luego tiene que venir alguien que te dé mucho para que tú dejes de querer estar sola y te permita estar en relación.

Dice que la vida era más divertida antes sin Tinder, pero no creo que usted tenga, ¿no?

No he podido, pero a veces he querido. Mis amigas me dan envidia, aunque me da miedo sentirme juzgada o que me aparezca un cuadro... Bueno, eso puede pasar de cualquier forma. No me apetece empezar a recibir fotopenes. Hay que seguir con lo tradicional, ir a una cafetería y ver qué pasa.

Alba Carrillo y Lucía Pariente Gtres

¿Cree en el amor romántico o son los padres?

Decididamente no creo en la monogamia. Nos obligamos a mantener tradiciones absurdas. Hemos pasado de un extremo a otro, de esperar 500 años a que el novio vuelva de hacer el servicio militar a no saber el nombre del hombre con el que te acuestas.

Le han sido infiel muchas veces. ¿No se ha vuelto desconfiada?

Es que no voy a ir detrás. Ellos sabrán. Con los años el tema sexual va perdiendo importancia. Si se acuestan con otra es terrible, pero lo perdonaría si hay algo muy sólido detrás. El problema es que no suele haber cosas sólidas, por lo menos con los hombres que yo he dado…

Adoro cuando dice que el vino le hace abrir las piernas…

Me sigue pasando, pero también con otras cosas. Con un perfume, con una conversación interesante… Tengo un problema de apertura de piernas rápida. ¡Con la edad va a peor esta enfermedad! Me pasa también con un tipo que no quiera dividir la cuenta entre dos. Imagínate hasta dónde estoy llegando.

¿Cree que tiene que demostrar el doble por ser guapa?

Aunque tengo una conversación interesante y cosas que contar, he de demostrar quince veces más que no soy tonta, que no soy lerda y que no goteo y necesito un cubo. Es injusto, porque se me presupone que tengo que ser tonta.

¿No se ha desencantado con la tele?

Hay mucha mugre detrás. He empezado un máster. Estoy cansada ya de tener que demostrar, de tener que hablar de mi vida… Quiero trabajar con mi cerebro a partir de ahora. Además, no veo nada en la tele que me motive.

Reivindica el papel de madre deseable y deseante

Lo tenemos que reivindicar de verdad y desde las propias mujeres. Cuando eres madre no se acaba tu vida. Dilatamos lo máximo el tema de tener hijos porque pensamos que va a ser el punto y final. Soy madre, pero también mujer, amiga, estudiante y trabajadora. Tienes que tener algo interesante que contarle a tu hijo, que vea que vives, que te pasan cosas, que lloras… De lo contrario, les vendemos una mentira y luego llegan con 20 años, les deja la novia y es un drama total.