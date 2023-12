Alba Carrillo, devastada, llora la prematura muerte de un ser querido: "Es indescriptible el dolor que se siente"

Malas noticias para Alba Carrillo. Lea, su perro, ha muerto esta Navidad, al que consideraban uno más de la familia. Devastada por la inesperada y prematura pérdida de su mascota, la modelo ha compartido la terrible noticia a través de su cuenta de Instagram junto a unas fotografías de su amigo de cuatro patas a modo de despedida.

"Llegaste un 4 de Enero hace casi 3 años y parece que has estado aquí toda una vida. Vuelvo a levantar la mano, cuando preguntan: ¿Alguien con el alma rota? Es indescriptible el dolor que se siente cuando se van, igual de fuerte que el amor que trasmiten cuando están", comienza diciendo Alba Carrillo en el post. "Solo he sentido este dolor en el pecho y estas ganas de aullar como un animal con mi familia perruna. Si existe un cielo de perros, quiero ir allí y abrazaros mucho aunque me tenga que vacunar cada semana, como aquí, porque me dais alergia. Por primera vez en mi vida, reflexiono si merece la pena querer tanto porque se sufre mucho. Muchísimo", finaliza.

A pesar de este gran varapalo por el inmenso dolor que produce la muerte de una mascota, lo cierto es que Alba Carrillo despide el 2023 con muy buen sabor de boca. La televisiva ha sabido reinventarse en el terreno profesional tras su mediática salida de Mediaset y comienza el 2024 como una de los fichajes estrella del nuevo reality de TVE, "Bake Off". Combinando sus nuevos proyectos laborales en los medios, la televisiva también ha publicado su primer libro, "Lista para la vida", que está siendo un éxito de ventas desde su lanzamiento.

Además, Alba Carrillo dice adiós al 2023 con el corazón ocupado. Tal y como desveló ella misma en un reels de Instagram, la modelo vuelve ha vuelto a recuperar la ilusión al lado de Alex Coves, un conocido empresario socio de Miguel Ángel Silvestre, con el que parece ser, está viviendo un incipiente relación sentimental.