Rocío Carrasco sale de su refugio para apoyar a Alba Carrillo en su nueva aventura

Rocío Carrasco no suele dejarse fotografiar con facilidad y no es muy dada a acudir a eventos en los que también se haya citado a la prensa. Su controvertido pasado le ha hecho entender que los medios de comunicación no siempre le han puesto las cosas fáciles, especialmente con todo aquello relacionado con su exmarido, Antonio David Flores, o sus hijos. Pero hay ocasiones en los que se ve ‘obligada’ a salir de su refugio para plantarse frente a un photocall. Así lo ha hecho en la tarde de este jueves 5 de octubre, cuando ha querido respaldar la convocatoria que ha realizado una de sus mejores amigas, Alba Carrillo.

Rocío Carrasco y Alba Carrillo Gtres

La que fuese rostro habitual de Telecinco hasta que terminó tarifando con la cadena y algunos de sus estrellas, ha publicado un libro. Alba Carrillo se ha lanzado a las librerías con la publicación de su novela autobiográfica ‘Lista para la vida’, que promete ser muy jugoso por las declaraciones vertidas entre sus páginas. Pero, sea como fuere, Rocío Carrasco no ha querido dejar sola a su amiga, a quien conoció en 2016 cuando copresentaban el programa ‘Hable con ellas’. Una unión que ha perdurado en el tiempo y de la que se ha hecho gala durante la presentación del libro, que ha supuesto la reaparición mediática de la hija de Rocío Jurado, tras meses sin pisar un plató de televisión o conceder una entrevista.

Anabel Dueñas, Rocío Carrasco y Alba Carrillo Gtres

Han sido incontables las veces que una u otra ha sacado las garras para defender su amistad, así como a su compañera ante las feroces críticas que sus movimientos generan. Unos gestos públicos que ha venido a reforzar la unión que mantienen desde hace más de siete años y que este jueves ha vuelto a ser ratificada a golpe de flashes, en un photocall, y con besos y arrumacos varios para dejar constancia de que son inseparables, en lo bueno y en lo malo.

Alba Carrillo y Lucía Pariente Gtres

Lo cierto es que Alba Carrillo respeta mucho el deseo de Rocío Carrasco de controlar todo lo que se habla sobre ella en la prensa. Es por eso que no ha compartido imágenes ni detalles de sus encuentros privados, de sus citas en sus respectivas casas para almorzar y confesar los avatares de sus vidas. Han preferido dejar estos instantes en la intimidad, aunque hay ocasiones en los que no les queda más remedio que presumir de lo estrecha que es su amistad. Así ha sido al menos ahora que la exmodelo y excolaboradora quiere probar suerte en el mercado editorial, con la publicación de su primer libro. Una aventura en las librerías que ha venido respaldado con la presencia de Rocío, así como el de Estela Grande, exmujer de Diego Matamoros y buena amiga de Alba desde su coincidencia en ‘Gran Hermano Vip’. Y, por supuesto, no podía faltar a la cita la madre, Lucía Pariente, siempre al pie del cañón con su hija.