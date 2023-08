Alba Silva, mujer de Sergio Rico, en terapia para recuperar su vida tras el miedo

Poco a poco, Sergio Rico regresa a la normalidad, aunque aún tiene mucho trabajo de recuperación en casa después de sufrir un golpe de un caballo desbocado. Dos meses de incertidumbre en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla en el que ha tenido que ser operado de una aneurisma cerebral, después de estar incluso en coma inducido. Unos momentos delicados en los que ha estado en todo momento arropado por su mujer, Alba Silva, que se ha volcado en cuerpo y alma para que al futbolista no le faltase de nada ahora que ya puede disfrutar de nuevo de la rutina junto a él. Pero después de un trauma tan duro como al que se han enfrentado, mientras sanan las heridas físicas, toca pensar también en comenzar a preocuparse por aquellas que no se ven, pero que te condicionan en tu día a día.

Sergio Rico, en el hospital .

El matrimonio ha optado por aparcar su residencia en París y fijar la recuperación del futbolista en Sevilla, rodeado de sus seres queridos y con los profesionales que les han atendido a unos minutos en coche. Un detalle de su vida íntima que Alba Silva no ha tenido reparo en compartir con sus seguidores de Instagram, respondiendo a las preguntas y las dudas que les surgían.

Así, hemos podido conocer también que la periodista está sacando el mayor provecho a la piscina de su domicilio sevillano, pues no ha dudado en responder mostrando imágenes refrescantes de ambos disfrutando de una jornada al sol. Así estarán “hasta que Sergio se recupere” y sabe que para eso su familia es indispensable, así como los amigos, porque “el amor todo lo cura”.

Pero ella también tiene que sanar y es que estos dos meses a los pies de la cama de Sergio Rico, sin saber muy bien el alcance de sus lesiones y de si podrá recuperar su vida a su lado, han sido agónicos. Por ello ha tenido que recurrir a la terapia para poner todo en su sitio, asimilar los momentos tan duros que ha vivido y aprender a sacar la mejor lección de lo experimentado para que su vida junto al futbolista sea lo más feliz y plena posible.

“Estoy bien, aunque bastante sensible. Siento que aún tengo que recuperarme mucho mentalmente. Estoy en terapia y me ayuda bastante. Pero necesito tiempo para asimilar todo lo que ha pasado estos últimos meses. Aun sabiendo que está todo más o menos controlado, sigo teniendo muchas ganas de llorar todo el tiempo”, reconoce Alba Silva con total sinceridad sobre los miedos que le abordan tras el accidente de caballo sufrido en El Rocío.

Story de Alba Silva Instagram

“Pensar que todo iba a salir bien me ayudaba también a mí para afrontar cada día, aunque había días que no tenía fuerzas para levantare, solo pensaba en él, que me necesitaba y no me permitía caer”, recuerda la mujer de Sergio Rico, que está trabajando para recuperarse de las secuelas psicológicas del susto, mientras que su marido hace lo propio con las físicas.