Alba Silva y Sergio Rico cada vez más cerca de recuperar su vida

Han sido meses de dolor y angustia para la periodista Alba Silva que no dejó el miedo de perder a su marido atrás hasta que tomó varias sesiones de terapia. Hace siete meses la pareja formada por Alba Silva y el futbolista sevillano Sergio Rico atravesó un momento muy duro. El deportista sufrió un grave accidente en la romería de Huelva por el que tuvieron que operarlo de un aneurisma cerebral, después de estar incluso en coma inducido. Por suerte para Rico su resistencia y el apoyo incondicional de su mujer fueron fundamentales para su recuperación.

Esta tarde ha tenido el valor de personarse por primera vez en un plató de televisión para hablar del duro proceso que tuvieron que pasar juntos. “Han sido unos meses muy complicados. Sentía que tenía que mantenerme fuerte por él. De alguna manera, sentía que tenía que mandarle mi energía. Ahora puedo permitirme bajar un poco la guardia. Es verdad que cuando salía del hospital, tenía muchas ganas de llorar y no lo hacía. Ahora sí. Estoy bastante bien. Si miro a hace unos meses, no me puedo creer que esté aquí" comenzaba relatando en el programa de las tardes de Ana Rosa.

La periodista no puede estar más feliz ante una recuperación que “ha sido milagrosa” y, aunque aún hay muchos pasos que dar, cuya comparación con el inicio de esta es más que notable: “Se quedó muy delgado, perdió muchísimo peso. Todavía no puede hacer deporte porque tiene una pequeña aneurisma abierto y los médico no se lo permiten. Este 28 de noviembre tenemos nueva revisión. Esperemos que el aneurisma esté cerrado y pueda volver a dedicarse a su sueño. Ha ganado peso, pero no ha recuperado la masa muscular que le falta todavía porque no puede hacer deporte”.

No cabe duda de que la recuperación fue muy lenta y aún más dura, pero desde el programa de ‘TardeAR’ Ana Rosa quiso comentar la idea de que “los deportistas no son humanos”, refiriéndose a que tienen mayor resistencia y se recuperan con más facilidad. A ello, Alba Silva ha confirmado este pensamiento: “Sí. Creo que por eso confiaba tanto en su capacidad de recuperación. El médico me dijo esto te pasa a ti o a mi y no lo contamos, pero él es muy fuerte”, ha terminado diciendo muy agradecida por la suerte que ha tenido.