Kiosco: Alejandra de Rojas, hundida, protagonista de la prensa rosa

Alejandra de Rojas da a "¡Hola!" su respuesta más rotunda, tras la tormenta mediática desatada la semana pasada cuando se publicó que era presuntamente la "hija secreta" de Don Juan. Alejandra, que se vio sorprendida por la noticia en Asturias, se encuentra "devastada", totalmente "derrumbada" e incapaz de responder al teléfono, según ha podido saber la revista. El pasado lunes, al mediodía, rompió su silencio y habitual discreción para emitir un comunicado con el que quería despejar cualquier tipo de especulaciones. Palabras tajantes que desmienten cualquier vínculo de consanguinidad.

La revista publica también las primeras fotos del nieto de la presentadora Arantxa de Benito, coincidiendo con el Día de la Madre. De Benito y su hija, Zayra, posan con el pequeño Hugo: "Estamos enamoradas de él", confiesan. "Cuando cogí a Hugo por por primera vez, la sensación fue indescriptible: ‘¡Un hijo de mi hija en mis brazos!’. Fue un momento que jamás podré olvidar", cuenta la feliz abuela

Otra exclusiva de "¡Hola!": Victoria de Hohenlohe, duquesa de Medinaceli, se casa el próximo mes de octubre en Jerez de la Frontera. Victoria Elisabeth von Hohenlohe-Langenburg está al frente de una de las casas más importantes de España y es la noble con más títulos de Europa -tiene más de 40, diez de ellos con Grandeza-, pero sigue siendo la duquesa más misteriosa. Le viene de herencia: su bisabuela, Victoria Eugenia Fernández de Córdoba, la anterior duquesa de Medinaceli, también fue una aristócrata tan discreta como fascinante. El pasado mes de marzo cumplió 26 años y en estos siete, desde que ostenta el título, prácticamente no se ha dejado ver en actos públicos. Ahora ha disfrutado de Sevilla y la Feria de Abril, que conoce bien y adora, junto a su novio y su círculo más íntimo. Son las primeras imágenes de la pareja, que contraerá matrimonio el próximo mes de octubre.

No te pierdas tampoco las fotos de la boda de Alexandra de Luxemburgo y Nicolas Bagory, en la Provenza.

"Semana" publica una noticia cuando menos preocupante: Ana Obregón, amenazada: contrata a un guardaespaldas para proteger a su nieta. Ana Obregón está preocupada por los mensajes intimidatorios que ha recibido en los últimos tiempos por los que ha contratado a un guardaespaldas en Miami.

Además, Belén Esteban, se sincera sobre el regreso de Jesulín de Ubrique a la pequeña pantalla tras fichar por MastrChef Celebrity: "Que trabaje y gane dinerito, que tiene cuatro hijos". Además, el torero se convirtiera en el primer invitado de la nueva temporada de "Mi casa es la tuya" de Bertín Osborne.

También en "Semana", Alejandra de Rojas, hundida: toda la verdad del vínculo de la aristócrata y el Rey Juan Carlos. Casada con un sobrino de Esperanza Aguirre, la empresaria no ha encajado muy bien que se la señale como hija de Don Juan Carlos, tal y como ha podido saber la revista "Lecturas" en exclusiva. Como un jarro de agua fría. Así cayó hace unos días la información sobre una presunta hija ilegítima del rey Juan Carlos I (85 años) en el entorno de Alejandra de Rojas (53 años). Los autores del libro "King’s Corp. El imperio nunca contado de Juan Carlos I" adelantaban a "El Confidencial" que el padre de Felipe VI tenía una hija ilegítima y daban unas pistas: se llama Alejandra, es aristócrata, está casada y con un hijo. Muy poco tardó la prensa en tirar de un hilo mucho más que obvio: esa Alejandra podría ser Alejandra de Rojas.

Raquel Bollo se encuentra en su peor momento. Su pozo económico no deja de crecer entre hipotecas y reclamaciones de Hacienda y de acreedores privados: debe casi 800.000 euros. Visiblemente nerviosa en sus últimas intervenciones televisivas, según las fuentes de la revista está destrozada por sus graves problemas económicos. Vive ahogada en una ingente cantidad de deudas, su situación es límite. La información que llega a la redacción de la revista "Lecturas" apunta a que la ruina que padece sería el detonante que ha empujado a sus hijos a pasar penurias en "Supervivientes". Muy unidos a su madre, Alma y Manuel Cortés trabajan en bloque para ayudarla.

Las bombas de Arelys (Supervivientes 2023): "Los celos de Anabel asfixiaron a Yulen". Tras su paso por "Supervivientes", Arelys, exsuegra de Anabel Pantoja, abre su corazón sobre cómo vivió la polémica relación y posterior ruptura de su hijo y la sobrina de Isabel Pantoja.

Lo que todavía no sabes del enfrentamiento de Gloria Camila Ortega Cano y Ana María Aldón. La hija de José Ortega Cano se ha mostrado contundente a la hora de responder a su ausencia en la comida de celebración de la Primera Comunión de su hermano José María. La comunión de José María ha sido todo un terremoto en la familia. Después de haber estado durante meses planeando todo para que saliese a pedir de boca y para que el divorcio de sus padres no afectara a la celebración, llegaba el día y la lista de invitados ha sido analizada con lupa. Lo primero que todos advertíamos era la ausencia de una de las hermanas mayores del homenajeado: Gloria Camila. Según las informaciones de los propios asistentes, la joven se encontraba de exámenes de su carrera de Derecho por lo que no podía acudir a la ceremonia eclesiástica. Pero ella confirmaba que no había ido a la celebración porque no le apetecía compartir mesa con "ciertas personas" que han faltado el respeto a su familia.

Toni Acosta, ilusionada. La actriz ha iniciado una relación y se la ha visto pasear de lo más acaramelada con un atractivo hombre por las calles de Madrid. "No tengo pareja, pero voy por la vida mirando por si acaso", dijo Toni Acosta hace unos meses cuando le preguntaron por el estado de su corazón… Y parece que ahora lo ha encontrado.