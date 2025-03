Alejandra Rubio, 25 años de luces y sombras en el ojo público

El 24 de marzo marca un hito en la vida de Alejandra Rubio. La hija de Terelu Campos sopla 25 velas en un año que ha redefinido por completo su trayectoria: de sus titubeantes inicios mediáticos a su reciente maternidad, la joven ha experimentado un viaje de autodescubrimiento bajo la atenta mirada del escrutinio público.

Un bautismo mediático con sobresaltos

Pese a que la sangre televisiva corre por sus venas, Alejandra Rubio no siempre se sintió cómoda siendo protagonista del papel couché. Su primer gran encuentro con la prensa, coincidiendo con su 18º cumpleaños, fue un choque frontal con la realidad del apellido que porta. La noche, que prometía ser un festín en la exclusiva discoteca Gabana de Madrid, tomó un cariz inesperado cuando, al descender del coche con sus padres, se vio envuelta en un mar de flashes y micrófonos. La presión fue tan abrumadora que, después de posar nerviosa en el photocall, se refugió en el interior del local entre lágrimas.

Black Sheep: la oveja negra que encontró su voz

Alejandra Rubio y Terelu Campos en una imagen de archivo GTRES

En 2019, buscando construir su propia narrativa, Rubio lanzó "Black Sheep", un videoblog en la plataforma Mtmad. En ese espacio digital, la joven se despojó de artificios para mostrar su versión más genuina. Ahí, confesó cómo su madre, Terelu Campos, se oponía ferozmente a cualquier retoque estético. "Si me pongo labios, me deshereda", bromeaba en uno de sus vídeos. No obstante, el tiempo y la independencia hicieron que finalmente sucumbiera al retoque que juró no hacerse.

La televisión, de tertuliana a reportera

La exposición en "Black Sheep" allanó el camino para su salto definitivo a la televisión. Su debut como colaboradora llegó de la mano de "La Isla De Las Tentaciones", pero fue su participación en "Viva la vida" lo que consolidó su presencia en la pequeña pantalla. Actualmente, Rubio ha evolucionado su perfil, explorando una faceta más periodística como reportera en "Vamos a ver".

El renacer de Alejandra: maternidad y madurez

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio INSTAGRAM

El pasado diciembre, la vida de la joven dio un giro trascendental con la llegada de su primer hijo junto a Carlo Costanzia. Inicialmente, Rubio se mostró tajante en su deseo de proteger la privacidad del pequeño, negándose a convertirlo en personaje público. Sin embargo, a principios de marzo, la colaboradora rompió su propia norma, compartiendo un atisbo de su nueva faceta como madre.