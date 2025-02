Los dos problemas que Alejandra Rubio sufre en la cara por abusar del ácido hialurónico

Alejandra Rubio renegaba de la fama hasta que un día decidió dejar sus estudios y centrar su camino profesional en los platós de televisión. Se siente cómoda en su papel como colaboradora, analizando la actualidad de la crónica social y, de vez en cuando, haciendo frente a las polémicas familiares del clan Campos. Ahora que se ha convertido en madre, sus prioridades han cambiado y sus sueños de ser actriz han tenido que ser aparcados. Los retoma su madre, Terelu Campos, que ha aceptado subirse a los escenarios en la obra teatral ‘Santa Lola’, en la que debuta sobre las tablas. Está de los nervios, especialmente por las malas críticas que ya ha recibido incluso antes del estreno. Pero sabe que exponerse es sinónimo de dar pie al público a decir lo que piensa. Eso bien lo ha ido aprendiendo también su hija, quien todavía se revuelve cuando le toca la cara que no le gusta de la moneda que supone la fama.

Vendió la exclusiva de su embarazo y el mundo se le echó encima por comercializar con su intimidad. Pocos entendían que criticase que la prensa le pisase los talones, si después se lucra de ello. Lo mismo le ha pasado ahora cuando sus retoques estéticos son analizados con lupa por expertos en la materia, destacando los problemas físicos que le está ocasionando el supuesto abuso de según qué tratamientos. No le hará ni pizca de gracia que se hable de sus labios o que se señale el motivo por el que no lucen perfectos, pero no le queda otra después de haber mostrado su evolución en redes sociales y los platós de televisión. La última vez que puso a punto sus labios fue hace tan solo unas semanas atrás, cuando acudió a la clínica de Alejandro Segarra. Desde entonces tiene un problema como consecuencia de su último retoque.

“Hace unas semanas nos visitó Alejandra Rubio para mejorar sus labios. Hemos retirado el exceso de material migrado que traía y volvimos a rellenar, respetando la naturalidad de sus labios”, detallaban desde la clínica a la que había acudido, después de no estar conforme con el resultado en otros centros. Quería enmendar errores del pasado que le estaban afeando los labios, a los que tanto mimo y retoques ha dedicado. Con el embarazo, parte del relleno se le ha desplazado a la zona del bigote, lo que le obligaba a pasar de nuevo por la consulta. “Todo labio tiene una capacidad. Es como querer poner en una botella de medio litro, tres litros de agua, pues va a caer. Cuando nos excedemos de producto y ponemos más ácido hialurónico del que nuestro labio realmente acepta, el ácido hialurónico, cuando capta agua, migra. ¿Y hacia dónde? Al labio blanco, que es el labio superior”, detalla la doctora Flavia Bonina, analizando el caso de la hija de Terelu Campos en ‘Espejo Público’.

Pero Alejandra Rubio no solo habría abusado de ácido hialurónico para rellenar sus labios y darles una nueva vida más voluminosa. Esta experta consultada por el matinal de Antena 3 observa que hay otra problemática en la zona: “Bultos tanto en el labio superior como en el labio inferior”. Los identifica como “cúmulos de ácido hialurónico que hay que retirarlos, porque no se van a ir solos”. Algo que podría deberse a la juventud de la paciente, que comenzó a inyectarse este tipo de sustancias para verse más guapa desde que cumplió la mayoría de edad. Así ha ido evolucionando a los ojos del mundo, teniendo la hemeroteca como prueba: “Tenemos diferentes conceptos de la estética según la edad que tengamos. Una chica de unos veinte años le gusta los volúmenes más excesivos que a una persona de cuarenta. Al final esas caras tan retocadas y con tantos volúmenes, al final, lo que se ven, son más mayores”. Algo que, para la experta, es “feo”.