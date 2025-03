Alejandra Rubio aclara su futuro con Carlo Costanzia: "No hace falta ciertas cosas"

Alejandra Rubio está atravesando por uno de las mejores etapas de su vida. Por un lado, la hija de Terelu Campos es una de las colaboradoras más solicitadas de la parrilla de Mediaset y se ha convertido en una de las estrellas de la cadena. Además de esta buena etapa profesional, la joven acaba de cumplir 25 años en una de las etapas más dulces de su vida. Enamorada de Carlo Costanzia, está viviendo en una nube desde que nació su primer hijo en común con el hijo de Mar Flores, con el que conforma una de las parejas más mediáticas de la actualidad.

El pasado 24 de marzo la nieta de María Teresa Campos alcanzó el cuarto de siglo y vivió uno de los cumpleaños más emocionantes de su vida. Carlo y sus amigos le organizaron una fiesta sorpresa y, durante todo el día, recibió numerosas felicitaciones y regalos.

Alejandra Rubio aclara si se quiere casar

La hija de Terelu Campos bromeó tras su cumpleaños en “Vamos a ver” sobre el asunto, expresando que le había faltado el anillo de compromiso por parte de Carlo Costanzia. Tras el revuelo de sus palabras, Alejandra Rubio ha tenido que dar un paso al frente y desvelar si quiere dar (o no) este paso con el padre de su hijo.

Alejandra Rubio aclara si quiere pasar por el altar con Carlo Costanzia Europa Press

“Ahora mismo no", ha declarado la hija de Terelu Campos sobre si piensa pasar por el altar con Carlo Costanzia, añadiendo que ahora tengo muchas cosas en la cabeza, él también y estamos fenomenal. No hace falta ciertas cosas". Además, la joven ha aprovechado para aclarar ante las cámaras que era una broma lo del anillo: “Ay, ¡qué tontería! He gastado una broma, de verdad, no es todo para Es que os lo tomáis todo súper... era una broma, de verdad, son tonterías eso".

Una relación consolidada

Alejandra y Carlo comenzaron su noviazgo a principios de 2024 y despidieron el año convirtiéndose en padres primerizos de su primer hijo, el pequeño Carlo, nacido el 6 de diciembre.

A pesar de llevar un año de relación, la televisiva y el actor conforman una de las parejas más consolidadas de la actualidad y tienen una larga lista de proyectos de futuro por delante. Ahora que Carlo ha obtenido definitivamente la libertad tras finalizar su condena, comienza una nueva etapa para ambos.