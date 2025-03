Alejandra Rubio se sincera sobre los complicados inicios de su relación con Carlo Costanzia: "Lo estoy tratando en terapia"

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia mantienen una consolidada relación desde hace más de un año. En diciembre de 2024, la pareja trajo al mundo a su primer hijo en común, el pequeño Carlo, el nieto de Terelu Campos y Mar Flores.

Esta mañana, la nieta de María Teresa Campos se ha sincerado en "Vamos a ver" sobre el difícil momento que vivió cuando salió su noviazgo a la luz y lo mal que lo pasó cuando anunció su embarazo en exclusiva a la revista "¡Hola!" a raíz de las palabras de su madre en "Supervivientes".

Un tema delicado

Más sincera que de costumbre, Alejandra Rubio ha sorprendido a sus compañeros de plató confesando que sigue yendo a terapia por ese asunto. "Me cuesta hablar de este tema y lo estoy tratando en terapia. Me está costando muchísimo hablar de esto y todavía no he podido verbalizarlo ni con mis amigos ni con Carlo", ha confesado la colaboradora de Telecinco, muy agradecida por las palabras de Terelu le ha dedicado a su pareja.

Alejandra Rubio en "Vamos a ver" Telecinco

Según ha desvelado Alejandra, se sintió muy sola cuando salió su romance a la luz. "Me vi sola. Salvo por parte por mi madre, mi entorno no me apoyó. Yo me alejé de mis amigos e hice mucho equipo con Carlo. Era como mi manera de protegerle porque vivíamos lo mismo y solo quería estar con el", ha revelado la joven sobre los duros inicios de su relación sentimental con el hijo de Mar Flores. "Nunca pensé qué estaba haciendo, si estaba bien o mal, ni me ha condicionado jamás su vida. Soy muy mía y siempre me da igual lo que digan,... Pero fue tan mediático y tuve que escuchar tantas cosas que para mí no fue fácil", ha explicado la hija de Terelu sobre la situación que vivió.

El alegato de Terelu sobre Carlo en "Supervivientes"

La hija de María Teresa Campos hizo un alegato hacia su yerno en "Supervivientes", palabras que emocionaron a su hija en plató. "Alejandra es feliz con su hijo y con Carlo. Tengo que agradecerle mucho, es muy cariñoso conmigo, es un padrazo y creo que es una estupenda pareja, espero que le den la oportunidad a Carlo que se merece", expresó Terelu Campos sobre el hijo de Mar Flores.