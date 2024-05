Alejandra Rubio, íntima de Sofía Cristo, arremete contra Ángel Cristo tras sus últimas declaraciones: “Es una barbaridad”

La situación para Bárbara Rey ha sido muy complicada tras las últimas palabras de su hijo Ángel Cristo Jr. Durante todo su paso por “Supervivientes” ha lucido con orgullo una bandana roja, que ahora se sabe que es en homenaje a su padre. También ha arremetido contra su madre y su hermana, en este último caso haciendo un comentario bastante desafortunado que no tendría por qué trascender a la opinión pública. No han tardado en salir en su defensa personajes del mundo televisivo comoAlejandra Rubio, que también vive una situación complicada pendiente de la salud de su madre Terelu Campos.

En lo que respecta al mensaje que Ángel Cristo, que ha maquillado en preocupación porSofía, expone que su “hermana está en una lucha interna constante desde que se recuperó y yo no quiero que ella en ningún momento pueda verse afectada por algo y tener alguna recaída. Sé que está fuerte y que ni se lo plantea, pero debería alejarse de todo lo que le causa estrés”, comentaba a los medios con unas palabras que no han dejado a nadie indiferente.

Alejandra Rubio en defensa de Sofía Cristo Mediaset

No tardó la propia Sofía en pronunciarse al respecto, pero ahora ha sido también Alejandra Rubio, amiga de la dj, quien ha querido poner las cosas claras sobre una situación que en ningún caso es competencia de la esfera pública: “La conozco bastante y estas palabras son surrealistas. Sofía ya pasó por su proceso hace mucho tiempo, tiene la vida muy hecha. Está muy concienciada, tiene una vida sanísima, su trabajo, sus charlas…”

La hija de Terelu Campos no ha dado crédito en “Así es la Vida”, donde dejaba claro que “decir esto públicamente hacia tu hermana es una barbaridad cuando sabe que esto no es cierto”. También ha querido salir en defensa de Bárbara Rey y todo lo que el ex concursante de “Supervivientes ha estado vertiendo sobre ella: “Él dice: 'mi madre no ha sido tan buena ni mi padre tampoco', pero claro a tu madre te la cargas públicamente y de tu padre te pones una banda en la cabeza, eso es lo que no entiendo”, zanjaba indignada en el programa de las tardes de Telecinco.