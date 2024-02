Alejandra Rubio a Jeimy: “Yo nunca competiría con una mujer por nada”

La actualidad mediática no está de parte de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. En el inicio de su relación han tenido que hacer frente a una de las cosa que más daño podía hacerles: que se analice punto por punto cada uno de los detalles de la incipiente pareja. Es tan fuerte la presión mediática que la hija de Terelu tuvo que pedir el “favor personal” de que dejaran de seguirlos por “ya no sé qué más decir”.

Alejandra Rubio se ha presentado esta tarde en el programa “Así es la Vida”, del que ella es colaboradora, y ha lanzado un serio mensaje para Jeimy, la expareja de Carlo Costanzia que ha aprovechado cada oportunidad que ha tenido para acudir a los platós de televisión y hablar sobre ellos. “Que diga lo que quiera, que haga lo que quiera y yo no voy a entrar en esto”, comenzaba diciendo la hija de Terelu Campos sobrepasada por la presión mediática que ya empieza a hacer daño a su propia salud mental. “Yo nunca competiría con una mujer por nada ni voy a entrar en esto”.

"Me duele esta situación. Aparte de todo lo que dice la gente, que se inventan un montón de cosas que si ‘estamos encantados con esto’. No es la realidad, yo no lo estoy pasando bien, pero tampoco voy a dar más bombo a una historia que ni me va ni me viene”, zanjaba sobre la relación que tuvo en el pasado Carlo Costanzia con Jeimy.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia Gtres

“Yo entiendo que hagáis estas preguntas porque es un shock, pero yo tengo las cosas muy claras y no voy a decir nada más”. Jeimy, la que fue pareja del hijo de Mar Flores que ha llegado a insinuar que este seguiría enamorada de ella, ha lanzado algunas críticas muy contundentes a la televisiva, pero Alejandra no se amedrenta en lo que a su juicio es una historia que nada tiene que ver con ella: “Yo no tengo esa concepción de lo que es el amor. Yo en la vida haría daño a una persona a la que quiero. Si tu quieres a una persona no la haces sufrir así ni le pones más trabas”

Durante las últimas semanas Jeimy se ha sentado hasta en tres ocasiones en platós de televisión y ha pasado de ser una chica insegura, muy preocupada por lo que pudieran decir, a afirmar rotundamente que sigue enamorada de Carlo. Una evolución que viene dada por su deseo de desmentir algunas informaciones que se habían dado y que para ella no son fieles a la realidad. Un panorama que ha generado un triángulo amoroso en el que se ha metido a la fuerza a Alejandra que, aunque en un principio su guerra no sea con ella, no ha podido evitar recibir algunas duras críticas de la ex de Carlo Costanzia.

“Yo ahora mismo lo estoy pasando mal, ¿podemos parar?”, concluía Alejandra Rubio muy cansada de todo lo que se ha especulado desde que salió a la luz la imagen de un beso furtivo con Carlo Costanzia