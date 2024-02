Alejandra Rubio, sobrepasada por la situación, huye de las cámaras tras su segunda cita con Carlo Costanzia

Desde que salió a la luz hace una semana el romance de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia tras la portada de "Semana" no se habla de otra cosa en las tertulias de la crónica social de nuestro país y la pareja está acaparando todos los titulares de la prensa nacional. Aunque en un principio ambos jóvenes quisieron llevar su noviazgo en secreto, lo cierto es que les ha durado muy poco y todas las miradas están puestos en ellos.

La hija de Terelu no está llevando muy bien estar en el ojo del huracán mediático y, aunque ha pedido respeto por su salud mental hacia la prensa, lo cierto es que esta sobrepasadas por la situación. "Qué más os tengo que aclarar? De verdad, yo soy muy simpática siempre y soy súper amable con vosotros lo único que os pido es que lo seáis conmigo, de verdad, ya basta (...) Tampoco sé qué más deciros, yo lo estoy pasando mal por mí, por vosotros, no sé qué más decir. Es que esto es surrealista, una cosa es que yo entiendo que es la bomba que queráis darle, pero ya llega un punto que no se puede. Todos los días, a todas horas, en todo momento, nos vamos a volver locos. Ya por salud mental, esas cosas, somos todos tan conscientes de la salud mental, pues yo os pido por favor que no pido más", expresó ayer Alejandra ante las cámaras, al límite.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, pillados besándose en la portada de "Semana" Semana

Tan solo unas horas después de esta intervención, la colaboradora de "Así es la vida" no ha tenido más remedio que huir de los medios que la esperaban en las puertas de su domicilio y no ha dudado en correr lo más rápido posible para no ser interceptada por la prensa y no tener que responder a más preguntas relacionadas con Carlo Costanzia y su relación sentimental. "Lo he pedido por favor. Lo pedí ayer. Os lo pido por favor", ha expresado, muy agobiada, tapándose la cara.

Aunque Alejandra Rubio ha asegurado que estar en el ojo del huracán mediático no ha afectado en su relación con el hijo de Mar Flores, lo cierto es que la joven está viviendo unos días muy complicados no solo por la exposición mediática, sino por el testimonio de la ex de Carlo Costanzia.