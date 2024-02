Alejandra Rubio ha lanzado una petición muy clara: “Esto es surrealista”

Desde que saltó al foco mediático la relación entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia todos han querido opinar. Todos han dado su versión de que si el hijo de Mar Flores no es bueno para ella, que si se está aprovechando de la situación… Una situación a la que los protagonistas del momento están cansados de hacer frente. En las últimas semanas también se ha llegado a recoger el testimonio de Terelu, la cual afirma que ella no tiene nada que decir y que no se piensa meter en la relación que pueda o no tener su hija.

Ha pasado casi una semana desde que la sonada portada de la revista “Semana” nos impactara a todos y han sido unos días en los que tanto Alejandra como Carlo han sido perseguidos por la prensa para que les pudieran contar más. Este lunes por la tarde la nieta de María Teresa Campos ha dicho hasta aquí, sobrepasada por el agobio mediático. “¿Qué más os tengo que aclarar? De verdad, yo soy muy simpática siempre y soy súper amable con vosotros lo único que os pido es que lo seáis conmigo, de verdad, ya basta”, comenzaba diciendo la televisiva que ha llegado a empatizar con los reporteros a nivel personal.

Alejandra nunca ha mostrado recelo a los medios, pero ha tenido que pedir en esta ocasión, “como favor personal”, que se dieran por satisfechos de una vez: “Tampoco sé qué más deciros, yo lo estoy pasando mal por mí, por vosotros, no sé qué más decir”.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia Gtres

“Es que esto es surrealista, una cosa es que yo entiendo que es la bomba que queráis darle, pero ya llega un punto que no se puede. Todos los días, a todas horas, en todo momento, nos vamos a volver locos”, ha terminado espetando.

Como ya ha pasado en anteriores ocasiones que se ha dado a conocer muy pronto la relación entre dos personajes de actualidad, las parejas tienden a darse un tiempo y esta acaba muriendo. Sin embargo, no parece el caso, ya que la hija de Terelu ha querido reafirmar que siguen conociéndose y todo continúa tal y como hasta ahora. Pero ha querido dejar claro que la dinámica que se está dando no es sana: “Ya por salud mental, esas cosas, somos todos tan conscientes de la salud mental, pues yo os pido por favor que no pido más”, concluía.