Alejandra Rubio manda un recado a Ana Herminia: “Que se informe un poco más de lo que es el feminismo”

La actualidad mediática está puesta sobre la pareja formada por Ángel Cristo Jr y Ana Herminia. Este miércoles la venezolana sorprendía con una dura entrevista concedida a la revista “Diez Minutos” en la que se abre como nunca tras la expulsión disciplinaria del exsuperviviente y arremete fuertemente contra Bárbara Rey. También ha querido mostrar una polémica opinión sobre el “feminismo” que defiende Ángel Cristo, algo por lo que Alejandra Rubio no ha tardado en pronunciarse.

En la tarde del 29 de mayo la hija de Terelu Campos ponía la voz en el cielo en el programa de “Así es la vida” tras la citada entrevista que concedió Ana Herminia. En ella apuntaba que “si Ángel quiere estar con su madre, lo apoyaré. Pero yo no quiero a Bárbara en mi vida”, arremetía sobre la persona que considera como la que más información ha filtrado a la prensa durante estos meses. También se ha pronunciado sobre las acusaciones que ha recibido su pareja en las que lo tachaban de “machista” a lo largo del programa. “Él ha vivido falsas acusaciones de mujeres. Sonó machista, pero yo no hubiese aguantado ni dos semanas de insultos. Él es muy feminista, yo soy su reina. No me deja ni cargar el bolso. Machista cero. A la gente se le olvida que le dio un ictus y tiene problemas para expresarse”, justificaba de este modo Ana Herminia en la entrevista.

Ana Herminia y Ángel Cristo Jr Gtres

La tarde ha empezado de manera muy intensa con un recado lanzado por Alejandra Rubio a raíz de estas palabras: “Que se informe un poco más de lo que es el feminismo, porque que te lleve el bolso es un gesto bonito, pero no es solo eso”, arrancaba en el espacio de Telecinco.

Carmen Borrego tampoco ha querido callarse tras las palabras de la joven y añade: “Yo iría más allá y le diría a Ana Herminia que en los problemas que tiene una persona con su familia no se debe meter la pareja. Lo que le pasa a Ángel con su madre que lo solucionen ellos o que no lo solucionen, pero cuando la pareja se mete dentro de un problema familiar las cosas nunca salen bien”, concluía con esta seria advertencia que se basa en su experiencia más cercana con la situación que mantiene con su hijo José María Almoguera, que en los últimos meses ha presenciado varias idas y venidas con su pareja Paola Olmedo.

Por el momento ni Sofía Cristo ni Bárbara Rey, que están pasando este miércoles juntas, se han pronunciado sobre las palabras de Ana Herminia. Dicho ya todo lo que tenían que decir, no se espera de ellas más que un gesto de indiferencia ante la pareja de Ángel Cristo Jr.